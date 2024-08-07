Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus, Bangladeş'in Geçici Hükümet Başkanı Olacak - Son Dakika
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Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus, Bangladeş'in Geçici Hükümet Başkanı Olacak

Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus, Bangladeş\'in Geçici Hükümet Başkanı Olacak

Bangladeş'te parlamentonun feshedilmesinin ardından kurulacak olan geçici hükümete Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus başkanlık edecek. Geçici hükümetin diğer üyeleri ise siyasi partiler ve diğer paydaşlarla görüşüldükten sonra belirlenecek.

07.08.2024 01:58
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(ANKARA) - Bangladeş'te parlamentonun feshedilmesinin ardından kurulacak olan geçici hükümete Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus başkanlık edecek. Geçici hükümetin diğer üyelerinin siyasi partiler ve diğer paydaşlarla görüşüldükten sonra belirleneceğini bildirildi.

Bangladeş'te öğrenci protestolarının şiddet olaylarına dönüşmesiyle baskılara dayanamayarak görevinden istifa eden Başbakan Şeyh Hasina'nın ülkeyi terk etmesinin ardından kurulacak olan geçici hükümetin başkanı belli oldu.

Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin'in Basın Sekreteri yaptığı açıklamada, Muhammed Yunus'un geçiçi hükümetin başkanı olduğunu ve Yunus liderliğindeki hükümetin diğer üyelerinin, siyasi partiler ve diğer paydaşlarla görüşüldükten sonra kısa süre içinde kararlaştırılacağını belirtti.

Ekonomist ve bankacı olan Yunus, 1983 yılında kurduğu Grameen Bank aracılığıyla mikrokredi piyasalarını geliştirme çalışmaları nedeniyle 2006 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü. Yunus, normal banka kredisi almaya hak kazanamayan işadamlarına küçük krediler vererek binlerce insanı yoksulluktan kurtardığı için bu ödüle değer bulunmuştu.

Öğrenci liderleri, yaptıkları açıklamada Nobel Barış ödüllü Muhammed Yunus'un başdanışmanı olacağı yeni bir geçici hükümet istediklerini belirtmişti. Öğrenciler, ordu yetkilileriyle görüşerek, askeri bir hükümeti kabul etmeyeceklerini bir kez daha vurgulmış ve istedikleri gibi bir hükümet kurulmazsa, protesto gösterilerini sürdüreceklerini dile getirmişti.

Kaynak: ANKA

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