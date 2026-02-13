Nobel Komitesi Epstein Bağlantısını İncelemeye Alıyor - Son Dakika
Nobel Komitesi Epstein Bağlantısını İncelemeye Alıyor

13.02.2026 23:46
Nobel Komitesi, Thorbjorn Jagland'ın Jeffrey Epstein ile ilişkisini araştırmak için arşiv inceleyecek.

Norveç'teki Nobel Komitesi, bir dönem başkanlık görevini yürüten Thorbjorn Jagland'ın, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein ile ilişkisinin ortaya çıkması üzerine arşivini inceleme kararı aldı.

Nobel Komitesince yapılan açıklamada, 2009-2015'te Nobel Komitesi Başkanlığını yürüten Norveç'in eski Başbakanı Jagland'ın Epstein ile oldukça yakın ilişki kurduğunun açıklanması üzerine yeni bir uygulama başlatmaya karar verildiği belirtildi.

Komite üyelerinin görevleri, mali çıkarları ve aldıkları hediyeler konusunda "şeffaflık" sağlanmasının amaçlandığına işaret edilen açıklamada, arşivi detaylı inceleme kararı alındığı aktarıldı.

Norveç Nobel Enstitüsü Direktörü Kristian Berg Harpviken de Norveç'te yayın yapan NRK'ye yaptığı açıklamada, arşiv incelemesi sonucunda ciddi bir duruma rastlanması halinde kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade etti.

Komitenin tüm üyelerinin listelerini yayımlama kararı da aldıklarını aktaran Harpviken, buna gelir, hediye, seyahat bilgileri gibi durumların da dahil edileceğini söyledi.

Harpviken, Jagland'ın Epstein'den pahalı hediye, seyahat ve başka hizmetler almasının etik kurallara aykırı bir durum olduğunu vurgulayarak, Jagland'a karşı soruşturma yürüten ekonomik suçlarla mücadele kurumu Okokrim'e de destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Okokrim, 12 Şubat'ta Jagland ile bağlantılı birden fazla konutta arama yapmıştı.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Thorbjorn Jagland, Jeffrey Epstein, Kültür Sanat, Güncel, Suç, Son Dakika

