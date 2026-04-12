Nobelli Profesör Meldal, GTÜ'de Gençlere Klik Kimyası'nı Anlattı ve Tavsiyeler Verdi - Son Dakika
12.04.2026 08:19
Danimarka'daki Kopenhag Üniversitesi'nden Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Morten Meldal, Gebze Teknik Üniversitesi'nde öğrencilere 'Klik Kimyası' hakkında konuştu ve başarılı olmanın yollarını paylaştı. Konferansta gençler, Nobel ödülü ile tanışma fırsatı buldu.

Danimarka'daki Kopenhag Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi ve Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Morten Meldal, Gebze Teknik Üniversitesi'nde (GTÜ) düzenlenen konferansta konuştu. Nobelli profesörün konuşmasına öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Salonu dolduran binin üzerindeki gence kendisine Nobel ödülü getiren 'Klik Kimyası'nı anlatan Prof. Dr. Meldal ayrıca onlara tavsiyeler verdi. Prof. Dr. Meldal, Nobel madalyasını da yanında taşıyordu. Lise öğrencisi Ülkem Tenekeci, Nobel ödülüne dokunmak istediğini, bunun çocukluktan beri en büyük hayali olduğunu söyleyince Prof. Dr. Meldal onu sahneye davet etti. Sahneye çıkan Ülkem Tenekeci, Nobel'e dokundu ve Prof. Dr. Meldal ile tanıştı.

Konferans sonrasında Hürriyet'e özel bir röportaj veren Prof. Dr. Morten Meldal başarıya giden yolun engebelerle dolu olduğunu belirterek günümüz eğitim sistemleri ve gençlerin başarıya olan bakış açısı hakkında şunları söyledi: 'Bugün gençler bana gelip bir pozisyon istediklerinde, ilk olarak sahip oldukları becerilere bakıyorum. Artık ezber bilgi o kadar önemli değil; çünkü yapay zekâ, internet gibi araçlar bize bilgiye erişimde yardımcı oluyor. Ama asıl önemli olan, sezgi, zihinde canlandırabilme yeteneği, cesaret. Yaratıcılık ve gözlem yeteneği de çok önemli. Gençler, başkalarının 'önemli' dediklerini değil, kendilerinin gerçekten önemli bulduğu işleri yapmalı. Diğer yandan sonuca değil, sürece odaklanmak gerekir. Eğer tek hedef, Nobel gibi büyük ödüller olursa hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Ama süreci severseniz, zaten doğru yoldasınız demektir. Genç araştırmacıların en büyük hatası aşırı hırslı olmak. Özellikle bu hırs, yapılan işten kopuksa problem yaratır. Uzak hedeflerin baskısı yerine küçük de olsa sürekli ilerlemek esas alınmalı.'

Eğitim sistemleri bilimi gereğinden fazla zorlaştırıyor. Kimya genellikle iki boyutlu çizimler, formüller ve hesaplamalar üzerinden öğretiliyor. Oysa kimya aslında üç boyutlu bir dünya. Çocuklara kimyayı daha küçük yaşlardan itibaren görselleştirerek, canlandırarak öğretsek; bu dünyayı sezgisel olarak anlayabilirler. Tıpkı çevremizdeki fiziksel dünyayı doğal olarak anladığımız gibi. Çocuklara çok erken yaşta, üç boyutlu ve görsel bir şekilde eğitim verilmeli. Önerim, küresel bir eğitim platformu oluşturmak. Videolar, görseller ve yapay zekâ destekli içeriklerle öğrenciler ihtiyaç duydukları bilgiye kolayca ulaşabilir. İki tür araştırmaya ihtiyacımız var. Biri mevcut bilgiyi kullanarak çözüm üretmeye dayalı olan 'uygulamalı', diğeri de geleceğin bilgisini üretmek üzerine kurulu olan 'temel araştırma.' Belirlenecek kriterlere göre başarılı olan araştırmacı daha fazla destek almalı, başarısız olan sistem dışına çıkmalı. Bu, araştırma kalitesini ciddi şekilde artırır. Finlandiya, Güney Kore, Polonya ve Vietnam gibi ülkeler bunu başardı.

2022 yılında Nobel ödülünü kazanmadan önce öğrencileri tarafından sıklıkla Nobel'i kazandığına dair şakaya maruz kaldığını anlatan Prof. Dr. Morten Meldal, gerçek komiteden telefon geldiğinde ilk başta inanmadığını dile getirerek o anları şöyle anlattı: 'Nobel Ödülü Komitesi'nden arıyoruz' dediler. Bir an için inanılmaz heyecanlandım ancak ardından aklıma öğrencilerimin yaptığı şakalar geldi. Sonra yine de konuşmaya devam ettim ve bu gerçekten harika bir deneyimdi. Nobel Ödülü Komitesi tarafından aranıp ödülü kazandığınızın söylenmesi tarif edilemez bir duygu.'

Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor
Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı
“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu
Orkun Kökçü’den resital Orkun Kökçü'den resital
Rusya’dan müzakereler öncesinde ABD ve İran’a sürpriz uyarı: Bazı güçler var Rusya'dan müzakereler öncesinde ABD ve İran'a sürpriz uyarı: Bazı güçler var

08:30
Ünlülere yeni dalga operasyon Eski hakem de gözaltında
Ünlülere yeni dalga operasyon! Eski hakem de gözaltında
08:24
Operasyonda yeni dalga Cem Adrian ve İlker İnanoğlu’na gözaltı kararı
Operasyonda yeni dalga! Cem Adrian ve İlker İnanoğlu'na gözaltı kararı
07:57
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı! İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
07:43
Pakistan’dan ABD ve İran’a “Ateşkesi sürdürün“ çağrısı
Pakistan'dan ABD ve İran'a "Ateşkesi sürdürün" çağrısı
07:35
Olay iddia: Lübnan, Hizbullah’ın silahsızlandırılması için ABD’den yardım isteyecek
Olay iddia: Lübnan, Hizbullah'ın silahsızlandırılması için ABD'den yardım isteyecek
07:02
İslamabad’da 21 saatlik görüşme ABD ve İran kararını duyurdu
İslamabad'da 21 saatlik görüşme! ABD ve İran kararını duyurdu
