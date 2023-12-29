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Noel Baba Kilisesi, Yılbaşı Öncesi Ziyaretçi Akınına Uğruyor - Son Dakika
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Noel Baba Kilisesi, Yılbaşı Öncesi Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Demre ilçesinde bulunan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi, yılbaşı öncesi turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. 30 bin nüfuslu Demre'ye, kiliseyi ziyaret etmek için 7 katı turist gelmiştir. Aziz Nikolaos'un mezarını görmek için 2022 yılında 235 bin 126 turist gelmiş ve bu sayı 2023 yılı kasım ayına kadar 232 bin 478'e ulaşmıştır. Demre Belediye Başkanı, turist ilgisinden memnun olduklarını ve ilçe ekonomisinin turizmle birlikte kalkındığını belirtmiştir.

Noel Baba Kilisesi, Yılbaşı Öncesi Ziyaretçi Akınına Uğruyor
29.12.2023 - 09:40,
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ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi (Noel Baba Kilisesi), yılbaşı öncesi ziyaretçi akınına uğruyor. 30 bin nüfuslu Demre'nin 7 katı turist, kiliseyi ziyaret için ilçeye geldi.

Kentin önemli turizm merkezlerinden Demre ilçesi, 6 ören yeri ve müze ile yıl boyu yerli yabancı turistin ilgisini çekiyor. Patara, Ksanthos, Simena ve Myra ören yerleri, Aziz Nikolaos Anıt Müzesi, Andriake ve Likya müzeleri, turistlerin en sık ziyaret ettiği yerler arasında. 'Noel Baba' olarak da bilinen Aziz Nikolaos'un, milattan sonra 300 yılında Demre ilçesi Patara bölgesinde dünyaya geldiği ve bu bölgede psikoposluk yaptığı, Myra'da yaşamını yitirdiği kabul ediliyor.

Her yıl 6 Aralık'ta dünyanın dört bir yanından Hristiyanlar, hac vazifesi için Demre ilçesine gelerek Aziz Nikolaos'un kilisesini ziyaret edip, mezarı başında ayin yapıyor. Demreli olduğu kabul edilen Aziz Nikolaos'un mezarını görmek için 2022 yılında 235 bin 126 turist geldi. 2023 yılının kasım ayına kadarki verilere göre ise bu sayı 232 bin 478 olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık nüfusu 30 bin olan Demre'ye nüfusunun 7 katı turist Aziz Nikolaos için geldi. İlçedeki ören yerlerini ise bu yılın kasım ayına kadar toplamda 938 bin 58 turist ziyaret etti. İlçe, nüfusunun 31 katından fazla turist ağırlamış oldu.

Demre Belediye Başkanı Gülsüm Cengiz, ilçeye turist ilgisinden memnun olduklarını söyledi. İlçe ekonomisinin de turizmle birlikte kalkındığını belirten Cengiz, "Noel Baba'ya özellikle çocuklar büyük ilgi gösteriyor. Onlara hediye vereceğini düşünüyor. Kilisede ayinler düzenleniyor. Dünyanın birçok yerinden gelen Hristiyanlar, hac vazifesi için kiliseyi ziyaret ediyor. Bizler de kültürel varlığımız olan bu kiliseyi en iyi şekilde korumayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Başkan Cengiz, Aziz Nikolaos'un mezarını görmek için gelen turist sayısının geçen yıla göre arttığını belirterek, "Geçen yıl 235 bin civarıydı. Bu yıl kasım ayına kadar 232 bin oldu. Daha yıl bitmedi, geçen yılki sayının üzerine çıkacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Almanya'dan tatil için gelen Harun Toklu, çocukları ve ailesiyle birlikte Aziz Nikolaos'un kilisesini ziyaret etti. Çocuklarının heyecanlı ve mutlu olduğunu söyleyen Toklu, "Merak ediyorlardı. Bizler de vakti değerlendirdik ve Noel Baba kilisesini gördük" diye konuştu.

NOEL BABA KİLİSESİ

Milattan sonra 5'inci yüzyılda başlayıp 11'inci yüzyılda inşası tamamlanan kilise, dünya mirası geçici listesinde yer alıyor. 'Mucizelerin Azizi' olarak bilinen Aziz Nikolaos adına Myralılar tarafından yaptırılan ve çeşitli dönemlerde tadilat gören kilise duvarlarında Aziz Nikolaos'un gerçekleştirdiğine inanılan mucizeler resmedilmiş. Kilisenin içinde, balık pulları ve akanthus yapraklarıyla süslü Roma Dönemi'ne ait lahdinse Aziz Nikolaos'a ait olduğu düşünülüyor. Ayrıca Antalya Müzesi'nde, Aziz Nikolaos'a ait olduğu düşünülen kemikler de sergileniyor.

Kaynak: DHA
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