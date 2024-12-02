Noel Klasik Otomobil Gezisi Richmond\'da

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RİCHMOND, 2 Aralık (Xinhua) -- Noel Klasik Otomobil Gezisi'ne Noel temalı kostümler giyerek katılan insanlar, 1 Aralık 2024.

Kanada'da Britanya Kolumbiyası eyaletinin Richmond kentinde her yıl düzenlenen Noel Klasik Otomobil Gezisi bu yıl da ziyaretçilerini ağırladı. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)