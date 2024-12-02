RİCHMOND, 2 Aralık (Xinhua) -- Noel Klasik Otomobil Gezisi'ne Noel temalı kostümler giyerek katılan insanlar, 1 Aralık 2024.
Kanada'da Britanya Kolumbiyası eyaletinin Richmond kentinde her yıl düzenlenen Noel Klasik Otomobil Gezisi bu yıl da ziyaretçilerini ağırladı. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Noel Klasik Otomobil Gezisi Richmond'da - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?