ABD savaş uçaklarından Rus casus uçağına müdahale

25.08.2025 18:11
ABD'nin Alaska eyaleti kıyılarındaki uluslararası hava sahasında tehlikeli bir gerilim yaşandı. ABD'ye ait 5 savaş uçağı, Rus casus uçağına 'önleme' amacıyla müdahalede bulundu.

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), Alaska kıyılarındaki uluslararası hava sahasında Rusya'ya ait bir casus uçağına önleme yapıldığını bildirdi.

NORAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Alaska'nın Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nde (ADIZ) faaliyet gösteren "COOT (IL-20)" tipi Rus casus uçağını önlemek için bir adet E-3 ve ikişer adet F-16 ve KC-135 tipi savaş uçağıyla müdahale edildiği belirtildi. Açıklamada, önleme yapılan Rus uçağının uluslararası hava sahasında kaldığı, ABD ya da Kanada egemenliğindeki hava sahasına girmediği ifade edildi.

Rusya'nın ADIZ'daki faaliyetlerinin "düzenli olarak gerçekleştiği ve bir tehdit olarak görülmediği" aktarılan açıklamada, NORAD'ın Kuzey Amerika'yı savunmak için "bir dizi müdahale seçeneğini kullanmaya hazır olduğu" ifade edildi. CBS News'ün haberine göre, bu önlemeyle ABD, son bir haftada üç kez Alaska yakınlarında Rusya ile karşı karşıya gelmiş oldu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kuzey Amerika, Güvenlik, Politika, Güncel, Kanada, Alaska, Dünya, Son Dakika

19:08
Kabine Ahlat’ta toplandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor
Kabine Ahlat'ta toplandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor
19:18
Erdoğan, Kabine sonrası duyurdu Merkez Bankası rezervlerinde rekor
Erdoğan, Kabine sonrası duyurdu! Merkez Bankası rezervlerinde rekor
