Normal Doğum İyileşme Sürecini Hızlandırıyor - Son Dakika
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Normal Doğum İyileşme Sürecini Hızlandırıyor

Kırklareli'nde Sağlık Müdürü Cerit, normal doğumun önemini vurguladığı toplantı düzenledi.

11.12.2024 14:53
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Kırklareli'nde "Normal Doğum Eylem Planı" toplantısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya sağlık personeli katıldı.

Toplantıda plan kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında personelden bilgi alan Cerit, normal doğum yapan anneler ile bebekleri arasında ilk andan itibaren sağlıklı bir bağ kurulduğunu belirtti.

Kırklareli'ndeki tüm sağlık kuruluşlarında anne adaylarına normal doğum yapmaları yönünde telkin ve yönlendirmede bulunduklarını ifade eden Cerit, normal doğum oranlarında yükseliş gözlendiğini kaydetti.

Cerit, normal doğumun anne adaylarının daha hızlı bir iyileşme süreci yaşamasına da imkan sağladığını söyledi.

Toplantıda eylem planı kapsamında yürütülecek faaliyetler görüşüldü.

Su kesintisi yapılacak

Kırklareli'nde yarın 8 mahalleye bir süre su verilmeyecek.

Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sazara terfi istasyonu motoru onarım çalışmaları nedeniyle Kocahıdır, Doğu, Akalar, Yayla, Demirtaş, Cumhuriyet, Atatürk ve Bademlik mahalleleri ile 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı mevkisine yarın bir süre su verilemeyecek.

Söz konusu kesinti 10.00'da başlayacak ve yaklaşık 4 saat sürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Normal Doğum İyileşme Sürecini Hızlandırıyor - Son Dakika

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