Norveç Başbakanı Store, IPI desteğinin Epstein ile bağlantılı olmadığını iddia etti

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, ülkesinin Uluslararası Barış Enstitüsüne (IPI) verdiği desteğin, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanmayı beklediği sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantılı olmadığını iddia etti.

Store, Norveç Parlamentosu (Storting) Kontrol Komitesince, Norveçli yetkililerin Epstein ile bağlantılarının araştırılması kapsamında düzenlenen duruşma benzeri toplantıda konuştu.

Norveç'te 2005-2012 yıllarında dışişleri bakanlığı yapan Store, Kontrol Komitesinin Norveç Dışişleri Bakanlığının hiyerarşik yapısı ve rotasyon sisteminin "adam kayırma ve yolsuzluğa" neden olabileceği yönündeki iddiaları değerlendirdiğini belirterek "Bunları reddediyorum. Rutinlerimizin gayet iyi işlediği kanaatindeyim." dedi.

Store, Norveç'in, merkezi ABD'nin New York kentinde bulunan düşünce kuruluşu Uluslararası Barış Enstitüsüne yönelik desteklerinde Epstein bağlantısı bulunmadığını savundu.

Enstitü ile ilişkilerinin olumlu olduğunu aktaran Store, bireysel yapılan eylemlerin sonucunda Dışişleri Bakanlığı için "sağlıksız kurum kültürü" gibi söylemlerin yanlış olduğunu belirtti.

Store, Epstein belgelerinde adı geçen Norveçli eski diplomat Terje Rod-Larsen'in başkanlığını yürüttüğü dönemde IPI aracılığıyla bazı kişilerin itibarlarını aklamak için konumunu kullandığı iddialarına yönelik "Benim dönemimde Bakanlıkta tarafsızlık odak noktasıydı ancak (Rod-Larsen) tarafsızlığına dair durumu bizzat açıklığa kavuşturması gerekirdi. Bu, bireysel bir sorumluluk." diye konuştu.

Norveç Parlamentosunda yarın da devam edecek toplantılar kapsamında son 20 yılda görev alan dışişleri bakanları ifade verecek. Bu kapsamda, mevcut Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide'nin de yarın parlamentoda konuşma yapacağı belirtildi.

Epstein belgelerinde Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit, eski diplomat Rod-Larsen ve eski Amman Büyükelçisi olan eşi Mona Juul ile eski Norveç Başbakanı Thorbjorn Jagland gibi birçok Norveçli yetkilinin adı geçmişti.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanmayı bekleyen Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçlarına ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.