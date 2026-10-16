Norveç Bergen'de NATO'ya en az 1 milyon avro zarar iddiasında 5 kişiden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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Norveç Bergen'de NATO'ya en az 1 milyon avro zarar iddiasında 5 kişiden 4'ü tutuklandı

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Okokrim, Bergen bölgesinde 5 kişinin 2021-2025'te NATO'ya fazla fatura kestiği iddiasıyla gözaltına alındığını açıkladı. Mahkeme 4 şüphelinin tutuklu, birinin tutuksuz yargılanmasına karar verdi; şüphelilerin NATO'yu en az 1 milyon avro zarara uğratmış olabileceği belirtildi.

Norveç'teki ekonomik suçlarla mücadele kurumu Okokrim, ülkenin Bergen bölgesinde NATO'yu maddi zarara uğrattıkları gerekçesiyle 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Okokrim, yaptığı yazılı açıklamada, Norveç'in Bergen bölgesinde aynı şirkette çalışan 5 kişinin gözaltına alındığını belirterek, şüphelilerin 2021-2025'te Norveç limanlarındaki askeri gemilere sağlanan hizmetler için NATO'ya "fazla fatura" kestikleri yönünde kanıtlar bulunduğunu ifade etti.

Şüphelilerin NATO'yu en az 1 milyon avro değerinde zarara uğratmış olabileceğine dikkati çekilen açıklamada, gözaltına alınan 5 kişinin Hordaland Bölge Mahkemesine sevk edildiği aktarıldı.

Açıklamada, mahkemenin zanlılardan 4'ünün tutuklu yargılanacağı, birinin ise tutuksuz yargılanacağına hükmettiği bildirildi.

Norveç'te yayın yapan NRK ise yaşları 30 ila 50 arasında değişen 5 şüphelinin, suçsuz oldukları yönünde ifade verdiğini belirtti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Norveç Bergen'de NATO'ya en az 1 milyon avro zarar iddiasında 5 kişiden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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