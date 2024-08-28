Norveç Dışişleri Bakanı İsrail'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa çağrısına karşı çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Norveç Dışişleri Bakanı İsrail'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa çağrısına karşı çıktı

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme çağrısına şiddetle karşı çıktıklarını bildirdi. Ben Gvir'in çağrısı provokasyon olarak nitelendirildi.

28.08.2024 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme çağrısına "şiddetle karşı çıktıklarını" bildirdi.

Eide tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa edilmesine ilişkin çağrısı "provokasyon" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Norveç'in, Ben Gvir'in çağrısına "şiddetle karşı çıktığı" belirtilerek Kudüs'teki tarihi statükoyu değiştirmeye yönelik provokatif ifadelerin, bölgede barışa en çok ihtiyaç olduğu bir dönemde "gerginliği körüklemeyi amaçlayan bir dizi eylem ve açıklamaların devamı" olduğu kaydedildi.

Tüm çabaların ateşkesin sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve Doğu Kudüs ile Batı Şeria dahil olmak üzere bölgede gerilimin azaltılmasında yoğunlaşması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Norveç, tüm tarafların Kudüs'teki kutsal mekanlar ve Ürdün'ün vesayeti konusundaki statükoya bağlı kalmasını beklemektedir." ifadesi kullanıldı.

Aşırı sağcı Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etmek istediğini söylemişti

İsrail Ordu Radyosuna konuşan Ben-Gvir, mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "ibadet etmesine izin verdiğini" ileri sürmüştü. Habere göre, "Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?" sorusuna Ben-Gvir, "Evet" cevabını vermişti.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Ben-Gvir'in 26 Ağustos'taki ifadeleri sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'daki statükonun değişmediğini savunmuştu.

Ben-Gvir'in açıklamalarına, birçok ülke lideri ve uluslararası kuruluştan tepki gelmişti.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

İsrail, Norveç, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Norveç Dışişleri Bakanı İsrail'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa çağrısına karşı çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biraz kafanı çalıştır“ dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz kafanı çalıştır" dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü
16:29 Kayıp Narin Güran’la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir
14:55 Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi
14:35 İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı Gazze’ye gitmek için yola çıktılar İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı! Gazze'ye gitmek için yola çıktılar
14:17 Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti
07:49 Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreia’yı maçında yalnız bırakmadı Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreia'yı maçında yalnız bırakmadı
07:46 Dev geliri kaçırdık Young Boys’a elenen Galatasaray, 1 milyar liradan oldu Dev geliri kaçırdık! Young Boys'a elenen Galatasaray, 1 milyar liradan oldu
07:30 Yediği gol sonrası adeta delirdi İşte Muslera’nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar Yediği gol sonrası adeta delirdi! İşte Muslera'nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar
01:08 İtfaiye araçları peş peşe geldi Metris Cezaevi’nde hareketli saatler İtfaiye araçları peş peşe geldi! Metris Cezaevi'nde hareketli saatler
00:47 Netanyahu’yu ’’İran’’ korkusu sardı En yakınındaki ismin güvenliği artırılıyor Netanyahu'yu ''İran'' korkusu sardı! En yakınındaki ismin güvenliği artırılıyor
23:55 Young Boys’a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti Young Boys'a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
23:40 THY kabin amiri, motosiklet kazasında feci şekilde can verdi THY kabin amiri, motosiklet kazasında feci şekilde can verdi
22:56 Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi Hakem oralı bile olmadı Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi! Hakem oralı bile olmadı
22:39 Saatler önce ağlayarak yardım istemiş Sokakta gördüğü eşini pompalı tüfekle bacaklarından vurdu Saatler önce ağlayarak yardım istemiş! Sokakta gördüğü eşini pompalı tüfekle bacaklarından vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 18:58:51. #1.13#
SON DAKİKA: Norveç Dışişleri Bakanı İsrail'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa çağrısına karşı çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement