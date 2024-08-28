Norveç Dışişleri Bakanı İsrail'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa çağrısına karşı çıktı

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Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme çağrısına "şiddetle karşı çıktıklarını" bildirdi.

Eide tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa edilmesine ilişkin çağrısı "provokasyon" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Norveç'in, Ben Gvir'in çağrısına "şiddetle karşı çıktığı" belirtilerek Kudüs'teki tarihi statükoyu değiştirmeye yönelik provokatif ifadelerin, bölgede barışa en çok ihtiyaç olduğu bir dönemde "gerginliği körüklemeyi amaçlayan bir dizi eylem ve açıklamaların devamı" olduğu kaydedildi.

Tüm çabaların ateşkesin sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve Doğu Kudüs ile Batı Şeria dahil olmak üzere bölgede gerilimin azaltılmasında yoğunlaşması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Norveç, tüm tarafların Kudüs'teki kutsal mekanlar ve Ürdün'ün vesayeti konusundaki statükoya bağlı kalmasını beklemektedir." ifadesi kullanıldı.

Aşırı sağcı Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etmek istediğini söylemişti

İsrail Ordu Radyosuna konuşan Ben-Gvir, mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "ibadet etmesine izin verdiğini" ileri sürmüştü. Habere göre, "Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?" sorusuna Ben-Gvir, "Evet" cevabını vermişti.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Ben-Gvir'in 26 Ağustos'taki ifadeleri sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'daki statükonun değişmediğini savunmuştu.

Ben-Gvir'in açıklamalarına, birçok ülke lideri ve uluslararası kuruluştan tepki gelmişti.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.