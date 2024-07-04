Norveç, İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilere ait arazilere el koymasını kınadı

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Norveç, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait yaklaşık 12 bin 700 dönümlük araziye el koymasını kınadı.

Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsraillilerin Batı Şeria'da gasbettiği Filistin topraklarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 5 yerleşim yerini "yasallaştırma", 12 bin 700 dönümlük alanı "devlet arazisi" olarak ilan etme ve işgal altında bulunan Filistin topraklarında gasbedilen topraklarda 6 bin 16 konutu onaylama yönündeki kararlarını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Eide, "Norveç olarak bu kararları kınıyor ve İsrail hükümetini derhal bu kararlardan geri dönmeye çağırıyoruz. İsrail'in uzun süredir devam ettirdiği mülksüzleştirme, topraklara el koyma ve işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşimler kurma politikası, iki devletli çözümün gerçekleştirilmesi ve çatışmaya barışçıl çözüm bulunması yönündeki ortak çabalarımızı baltalamaktadır." ifadelerini kullandı.

Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşimlerinin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğunu vurgulayan Eide, İsrailli ve Filistinlilerin barış içinde eşit haklara sahip olarak yaşamayı hak ettiğini belirtti.

Eide, bu hedefe ulaşmak için uygulanabilir tek yöntemin iki devletli çözüm olduğunu, Norveç'in bu doğrultudaki kararlılığını sürdürdüğünü ifade etti.