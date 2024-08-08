Norveç, İsrail'in diplomatik temsilcilerinin akreditasyonunu iptal etmesine tepki gösterdi - Son Dakika
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Norveç, İsrail'in diplomatik temsilcilerinin akreditasyonunu iptal etmesine tepki gösterdi

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail'in Filistin nezdindeki diplomatik temsilcilerinin akreditasyonunu iptal etmesinin Norveç'in Filistin halkına yardım etme kabiliyetini etkilediğini belirtti. Eide, İsrail'in bu adımının iki devletli çözüme karşı çalıştığını gösterdiğini ve Norveç'in Gazze'nin işgaline ve Filistinli sivillere yaşatılan acılara yönelik eleştirilerinde net olduğunu vurguladı.

08.08.2024 22:18
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Norveç, İsrail'in, Filistin nezdindeki diplomatik temsilcilerinin akreditasyonunu iptal etmesinin sonuçları olacağını bildirdi.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail'in bu adımının ardından yazılı açıklama yaptı.

Eide, İsrail'in kararının Norveç'in Filistin halkına yardım etme kabiliyetini etkileyen "aşırı bir eylem" olduğunu belirtti.

Bunun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin iki devletli çözüme karşı aktif bir şekilde çalıştığını gösterdiğini bildiren Eide, Norveç'in Gazze'nin işgaline ve Filistinli sivillere yaşatılan acılara yönelik eleştirilerinde de net olduğunu vurguladı.

Eide, "Bugün alınan kararın Netanyahu hükümeti ile ilişkilerimiz açısından sonuçları olacaktır. Şimdi Netanyahu hükümetinin yarattığı bu duruma karşılık vermek üzere Norveç'in ne gibi tedbirler alacağını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Diplomatların çalışmalarını engellemenin "ciddi bir durum" olduğunu belirten Eide, Norveç'in temel önceliğinin barış ve " Orta Doğu'daki çatışmalara diplomatik bir çözüm bulunması" olduğunu kaydetti.

İsrail, bugün Filistin Devleti'ni tanıdığını duyuran Norveç'in Filistin nezdindeki diplomatik temsilcilerinin akreditasyonunu iptal ettiğini duyurmuştu.

Norveç'in Filistin'i tanıma kararı

Norveç, 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıdığı bildirmişti. İsrail ise Filistin devletini resmen tanıyan İrlanda ve Norveç'teki büyükelçilerini geri çağırmıştı.

Norveç'in de İrlanda ve İspanya ile eş zamanlı tanıma kararı almasının ardından Filistin devletini tanıyan ülke sayısı 146'ya yükselmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Norveç, İsrail'in diplomatik temsilcilerinin akreditasyonunu iptal etmesine tepki gösterdi - Son Dakika

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