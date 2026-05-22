Norveç Mahkemesi, Yunanistan'ın Tutuklama Emrini Reddetti

Norveç Temyiz Mahkemesi, sivil toplum kuruluşu Aegean Boat Report'un kurucusu ve insan hakları savunucusu Tommi Olsen'e karşı Yunanistan makamlarının çıkardığı Avrupa tutuklama emrini oybirliğiyle reddetti.

Aegean Boat Report tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'ın Olsen hakkında çıkardığı Avrupa tutuklama emrinin Norveç Temyiz Mahkemesince oybirliğiyle reddedildiğini belirtildi.

Mahkemenin, Yunan makamlarınca "suç" olarak tanımlanan eylemlerin Norveç yasalarına göre suç teşkil etmediği sonucuna vardığı aktarılan açıklamada, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki "ifade özgürlüğü" maddesinin de ihlal riskiyle karşı karşıya olduğunun altı çizildi.

Yunanistan'daki insan hakları savunucularının hedef alınmasıyla ilgili ciddi endişe oluştuğu vurgulanan açıklamada, "Mahkeme ayrıca, Yunanistan makamlarının rahatsızlık duyduğu 'ihlallerin kaydedilmesi, bilgi edinilmesi, sığınmacılarla iletişim kurulması ve iltica işlemlerine yardımcı olunması' gibi maddelerin uluslararası hukuk ve ifade özgürlüğü temelinde korunan faaliyetler olduğunu da kabul etti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Mahkemenin gazeteciler, insan hakları savunucuları, insani yardım çalışanları ve Avrupa'da yaşanan ihlalleri belgeleyenler için de önemli bir karar aldığına işaret edilerek, Yunanistan'da sığınmacılarla çalışan birey ve kuruluşların yıllardır yıldırma, soruşturma ve kötü niyetli yargılamalarla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Mahkemenin mesajının açık olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "İnsani yardım, insan ticareti değildir. İnsan hakları ihlallerini kaydetmek suç değildir. İfade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü Avrupa'da önemini korumaktadır." ifadelerine yer verildi.

Avrupa Birliği (AB) Af Örgütü de karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Norveç'ten harika haber. Kimse insan hakları çalışması nedeniyle suçlanmamalı. Mücadele devam ediyor. Yunanistan makamları, sığınmacılara yardım eden kişilere yönelik alaycı hedeflemelerine son vermelidir." ifadelerini kullandı.

Yunan medyasında çıkan haberlerde, Olsen'in "Yunanistan'a yasa dışı yollarla giriş yapmaya çalışan üçüncü ülke vatandaşlarının ülkeye girişlerini kolaylaştırmak adına bilgi toplama amacıyla suç örgütü kurmak" suçlamasıyla karşı karşıya olduğu belirtilmiş, Olsen hakkında çıkarılan Avrupa tutuklama emrinin Norveç makamlarınca Olsen'e tebliğ edildiği ifade edilmişti.