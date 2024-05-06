Norveç Mülteci Konseyi: İsrail\'in Gazze\'deki yerinden etme kararı endişe verici

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Norveç Mülteci Konseyi (NRC) Genel Sekreteri Jan Egeland, İsrail'in 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde, sivilleri zorla yerinden etmesinin "endişe uyandırmanın ötesinde" olduğunu bildirdi.

Merkezi Norveç'te bulunan sivil toplum kuruluşu NRC'nin Genel Sekreteri Egeland, İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Refah kentine kara operasyonuna hazırlık amacıyla bazı mahalleleri boşaltma kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Binlerce kişinin El-Mevasi bölgesine yönlendirilmesinin "endişe uyandırmanın ötesinde" olduğunu belirten Egeland, "Bölge halihazırda bile aşırı yoğun ve hayati hizmetlerden yoksun." ifadesini kullandı.

"İsrail'in Refah'a kara saldırısının, bu çatışmanın en ölümcül aşamasına sebep olabileceğine" dikkati çeken Egeland, "hiçbir güvence olmadan zorla yerinden etmenin uluslararası hukuka aykırı" olduğunu belirtti.

İsrail'in Refah'a yönelik herhangi bir askeri kara operasyonunun potansiyel bir "kitlesel vahşete" yol açacağını vurgulayan Egeland, "ivedi bir ateşkes" çağrısında bulundu.

"Zorunlu göç"

İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.

İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

İsrail ordusunun boşaltılmasını talep ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin tedavi ve çeşitli amaçlarla yurtdışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası olan Mısır sınırındaki Refah sınır kapısını da içeriyor.