Norveç, savunma bütçesine 630 milyon dolar daha eklemeyi planlıyor

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Norveç, savunma bütçesinin geçen ay artırılması planının ardından bütçeye yaklaşık 630 milyon dolar daha ekleme planı yaptıklarını bildirdi.

Norveç hükümetinin, geçen ay "savunma bütçesini 12 yıl içinde yaklaşık 56 milyar dolar artırmayı hedefleyen bütçe planı"nın ardından Başbakan Jonas Gahr Store, bir artışa daha işaret etti.

Store, Norveç Silahlı Kuvvetlerine 12 yıl içinde yaklaşık 630 milyon dolar daha ekleme yapılması niyetinde olduklarını bildirdi.

Bölgedeki yükselen "tansiyona" da işaret eden Store, "Ordunun operasyonel kabiliyetini artırmalıyız." ifadesini kullandı.

Norveç hükümeti, 5 Nisan'da "tarihi artış" olarak nitelendirdiği "savunma bütçesini 12 yıl içinde yaklaşık 56 milyar dolar artırmayı hedefleyen bütçe planı"nı parlamentoya sunacağını duyurmuştu.

Norveç'in ortaya çıkan güvenlik ortamında amaca uygun bir savunma ihtiyacının olduğunu aktaran Store, bu durumun hiçbir ülkeyi veya NATO'yu tehdit etmediğini, savaş anında ülkelerini koruyabilecek durumda olmaları gerektiğini dile getirmişti.