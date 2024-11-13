Norveç'ten Azınlıklara Resmi Özür - Son Dakika
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Norveç'ten Azınlıklara Resmi Özür

Norveç hükümeti, geçmişteki asimilasyon politikası nedeniyle Samiler ve azınlıklardan özür diledi.

13.11.2024 14:18
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Norveç hükümeti, yerli halk Samiler ve azınlıkların asimile edilmesine yönelik geçmişte uygulanan "Norveçlileştirme" politikası nedeniyle bu gruplardan resmen özür diledi.

Ulusal basınındaki haberlere göre, Norveç Parlamentosunda (Storting), "Kven"ler ve "Orman Finleri (Forest Finns)" azınlık grupları ile yerli halk Samilerden özür dilenmesi görüşüldü.

Azınlıklar ile yerli halktan özür dilenmesini parlamentonun büyük çoğunluğu kabul ederken, buna sadece İlerleme Partisi (Progress Party) karşı çıktı.

Kararın ardından, Norveç Parlamentosu, geçmişteki asimile politikası nedeniyle azınlıklar ve yerli halk Samilerden resmen özür diledi.

Bu arada, Samilerin temsilcisi Silje Karine Muotka da yaptığı açıklamada, İlerleme Partisi'nin özür dilememesine tepki göstererek "Bu, (Samiler) dillerini ve kültürlerini kaybeden ve baskıya maruz kalan kişilerle alay etmektir." dedi.

Muotka, parlamentonun geçmişte uygulanan politika için özür dilemesinin ve sorumluluğu kabul etmesinin güçlü bir etkisi olduğuna dikkati çekti.

"Norveçlileştirme" politikası

Norveç Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu 2023'teki raporunda, geçmişte hükümetin asimile politikasına maruz kalan 760 kişiyle görüşmüş, birçoğunun kendi dillerini bırakarak Norveççe kullanmaya başladığı ifade edilmişti.

Komisyon geçen hafta ise politikadan dolayı özür dilenmesi, yerli ve azınlıkların dil eğitimine yatırım yapılmasını içeren bazı önerileri Parlamentoya sunmuştu.

Norveç hükümetinin "Norveçlileştirme" politikası, 1850'lerden 1960'lara kadar Samiler, Kvenler ve Orman Finleri gibi yerli ve azınlık nüfusunun asimile edilmesini kapsıyordu.

Bu politikayla, dilleri ile kültürleri baskılanarak yerli ve azınlıkların Norveç toplumuna adapte edilmesi amaçlanıyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Norveç'ten Azınlıklara Resmi Özür - Son Dakika

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