Norveç'ten İsrail'in Lübnan Saldırılarına Kınama

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Lübnan'da büyük acılara ve yıkıma yol açan geniş çaplı İsrail saldırılarını kınadığını belirtti.

Norveç Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin Bakan Eide'nin yazılı açıklamasını paylaştı.

Açıklamaya göre, Eide, Lübnan'da büyük acılara ve yıkıma yol açan geniş çaplı İsrail saldırılarını kınadı.

Saldırıların büyük bir kısmının çocuk ve sivillerin günlük hayatlarına devam ettiği sırada herhangi bir uyarı yapılmadan gerçekleştiğini vurgulayan Eide, "24 saat içinde yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 1000 kişi yaralandı. Siviller, sağlık çalışanları ve hastaneler ağır şekilde etkilendi. İsrail dahil tüm ülkelerin sivilleri ve sivil altyapıyı koruma yükümlülüğü vardır." ifadelerini kullandı.

Eide, dünkü saldırıların İsrail'in uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uygun hareket etmediğini gösterdiğini belirterek, bu durumun sona ermesi gerektiğinin altını çizdi.

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci'ye derin üzüntülerini ve dayanışmasını ilettiğini aktaran Eide, "Uzun süredir acı çeken Lübnan halkının bu şekilde hedef alınmasının tamamen kabul edilemez olduğunu vurguladım. Lübnan hükümetinin Hizbullah'ı silahsızlandırma kararına desteğimi de dile getirdim. İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışma askeri güçle kazanılamaz. Taraflara gerilimi düşürmeleri yönünde güçlü çağrıda bulunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Eide, İsrail'in Lübnan'daki sert tutumunun, ABD ile İran arasındaki ateşkesi tehlikeye attığını ve ABD ile İran arasındaki ateşkesin Lübnan'ı da kapsaması gerektiğini kaydetti.

İsrail'in Lübnan'a saldırısı

İsrail ordusu, dün öğle saatlerinde Beyrut ile Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı gerçekleştirmişti.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, söz konusu saldırılarda en az 254 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Bu saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayıtlara geçti.