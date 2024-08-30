Norveç Bakanı: İsrail'in BM Gıda Programı ekibine saldırısı kabul edilemez - Son Dakika
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Norveç Bakanı: İsrail'in BM Gıda Programı ekibine saldırısı kabul edilemez

Norveç Uluslararası Kalkınma Bakanı Anne Beathe Tvinnereim, İsrail ordusunun Gazze'de faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) ekibine saldırısını kınadı ve kabul edilemez olarak nitelendirdi.

30.08.2024 19:48
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Norveç Uluslararası Kalkınma Bakanı Anne Beathe Tvinnereim, İsrail ordusunun, Gazze'de faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) ekibine saldırısını "kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Norveç Uluslararası Kalkınma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Anne Beathe Tvinnereim, BM aracının İsrail kontrol noktasına yaklaşırken doğrudan ateş açılarak vurulmasına tepki gösterdi.

Tvinnereim, "Açıkça işaretlenmiş bir BM aracının İsrail kontrol noktasına yaklaşırken doğrudan ateş açılarak vurulması karşısında şok oldum." değerlendirmesinde bulundu.

WFP personelini taşıyan aracın hedef alınmadan önce İsrail güçlerinden gerekli izinleri aldığı da belirten Tvinnereim olaya dair "Gazze, insani yardım çalışanları için dünyanın en tehlikeli yeridir. İnsani yardım çalışanlarının sivillere hayat kurtaran yardımlar sağlarken bir kez daha hedef alınması kesinlikle kabul edilemez. Uluslararası insancıl hukuka her zaman ve her yerde saygı gösterilmeli ve bu olay derhal soruşturulmalıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, WFP ekibine saldırdı

Hamas, dün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'de faaliyet gösteren insani yardım kuruluşlarını korkutmak amacıyla WFP ekibini kasten hedef aldığını bildirmişti.

Merkezi Roma'da bulunan WFP'den yapılan yazılı açıklamada, "27 Ağustos akşamı Vadi Gazze köprüsündeki bir İsrail kontrol noktasına birkaç metre uzaklıkta bir WFP ekibinin ateş altında kalmasının ardından Gazze'deki personelin hareket etmesi bir sonraki bildirime kadar durduruldu." ifadesi kullanılmıştı.

Gazze Şeridi'nde şiddetli saldırılarına devam eden İsrail ordusu, başta BM olmak üzere sık sık yardım kuruluşlarını da hedef alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Norveç Bakanı: İsrail'in BM Gıda Programı ekibine saldırısı kabul edilemez - Son Dakika

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