Norveç\'ten 2,2 trilyon dolar değerinde Suriye kararı

14.04.2026 21:12
Norveç'ten dikkat çeken bir Suriye kararı geldi. 2,2 trilyon dolarlık varlık fonunun Suriye devlet tahvillerine yatırım yapmasına yönelik yasak kaldırıldı.

NORVEÇ, SURİYE İLE İLGİLİ TAHVİL YASAĞINI KALDIRDI

Norveç hükümeti, 2,2 trilyon dolarlık varlık fonunun Suriye devlet tahvillerine yatırım yapmasını engelleyen yasağı kaldırdı. Suriye’deki rejim değişikliğinin ardından alınan bu karar, ülkenin uluslararası finans sistemine yeniden entegre olması yolunda atılan en somut adımlardan biri olarak değerlendirildi.

Karar, Norveç'in yeni kurulan Suriye yönetimine duyduğu siyasi güvenin bir işareti olarak görülüyor. Uzmanlar, fonun hemen büyük yatırımlar yapması beklenmese de, bu hamlenin küresel piyasalar için bir "yeşil ışık" niteliği taşıdığını ve diğer uluslararası yatırımcıları da teşvik edebileceğini belirtiyor.

YILLARDIR FİNANSAL KISITLAMA VARDI

Bu yasak, Norveç Hükümet Emeklilik Fonu’nun etik yatırım kriterleri çerçevesinde uyguladığı ve "Suriye devlet tahvillerinin satın alınmasını tamamen engelleyen" finansal bir kısıtlamaydı. Esad rejimi döneminde yaşanan ağır insan hakları ihlalleri, iç savaş ve uluslararası yaptırımlar nedeniyle yürürlüğe konulan bu kural, fonun Suriye hükümetine borç vermesini veya bu tahviller üzerinden ülkeye sermaye aktarmasını yasal olarak imkansız kılıyordu. Norveç Maliye Bakanlığı tarafından yönetilen bu "kara liste" uygulaması, sadece finansal riskleri değil, aynı zamanda fonun demokratik değerlere aykırı yönetimleri desteklemesini önleyen ahlaki bir baraj görevi görüyordu.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AFAD personeli intihar etti AFAD personeli intihar etti
Hatay’da esnaf iş yerinde ölü bulundu Hatay'da esnaf iş yerinde ölü bulundu
Freni boşalan kamyon okul bahçesine uçtu, sürücünün durumu ağır Freni boşalan kamyon okul bahçesine uçtu, sürücünün durumu ağır
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i yıkan karar Siyasi operasyon iddiası İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i yıkan karar! Siyasi operasyon iddiası
Patates deposunda devrilen forkliftin operatörü öldü Patates deposunda devrilen forkliftin operatörü öldü
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı

21:42
ABD’deki görüşme sona erdi İsrail ve Lübnan “doğrudan müzakere“ kararı aldı
ABD'deki görüşme sona erdi! İsrail ve Lübnan "doğrudan müzakere" kararı aldı
21:25
İşte Gülistan Doku’ya sevgilisinin attığı mesajlar: Devlet de bir şey yapamaz
İşte Gülistan Doku'ya sevgilisinin attığı mesajlar: Devlet de bir şey yapamaz
21:11
Süper Lig devinden şampiyonluk yolunda taraftarlarına büyük jest: Biletler sadece 5 lira
Süper Lig devinden şampiyonluk yolunda taraftarlarına büyük jest: Biletler sadece 5 lira
19:30
Ege Üniversitesi karıştı Palalı saldırgan kamerada
Ege Üniversitesi karıştı! Palalı saldırgan kamerada
19:25
LGS çıkışı verdiği röportaj milyonlarca kez izlenmişti Bakın şimdi ne yapıyor
LGS çıkışı verdiği röportaj milyonlarca kez izlenmişti! Bakın şimdi ne yapıyor?
18:57
Şanlıurfa’daki okul saldırısında ilk gözaltı 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı
Şanlıurfa'daki okul saldırısında ilk gözaltı! 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı
