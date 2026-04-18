Soğuk savaş devam ediyor! Aziz Yıldırım, Ali Koç\'la kendisine ayrılan koltuğa oturmadı

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısı, yoğun katılımla Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım toplantıya katılım sağlarken, bir diğer eski Başkan Ali Koç ise katılım göstermedi.

YAN YANA KOLTUKLAR BOŞ KALDI

Toplantı öncesinde kulüp personeli tarafından hazırlanan protokol düzeninde, eski başkan Aziz Yıldırım için ayrılan koltuk, eski başkan Ali Koç’un hemen yanına yerleştirildi. İki ismin yan yana gelerek birlik mesajı vermesi beklenirken, Aziz Yıldırım’dan sürpriz bir hamle geldi.

FARKLI BİR BÖLÜMDE OTURMAYI TERCİH ETTİ

Tesislerin kapısından giriş yapan Aziz Yıldırım, kendisine Ali Koç’un yanında ayrılan resmi protokol koltuğuna oturmadı. Yıldırım, salonun başka bir bölümüne geçerek toplantıyı farklı bir noktadan takip etmeyi tercih etti. Bu durum, iki eski başkan arasındaki soğuk savaşın devam ettiği şeklinde algılandı.