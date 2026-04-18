Yaya Geçidinde Kamyon Çarpması: Genç Kız Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaya geçidine yakın bir bölgede yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı Aysu Öksüz (19) hayatını kaybetti.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Kaza, dün İsmetpaşa Mahallesi Yeni Terminal Kavşağı'nda meydana geldi. Nevzat Y. (63) yönetimindeki kamyon, yaya geçidinin birkaç metre uzağında yolun karşısına geçmeye çalışan Aysu Öksüz'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aysu Öksüz, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın ardından kamyon şoförü Nevzat Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.