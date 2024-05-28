Novi Pazar'da Gençlik ve Kültür Günü Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Novi Pazar'da Gençlik ve Kültür Günü Programı Gerçekleştirildi

Novi Pazar\'da Gençlik ve Kültür Günü Programı Gerçekleştirildi

Sırbistan'ın Novi Pazar kentinde, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ve Novi Pazar Türk Kültür Merkezi işbirliğinde düzenlenen 'Gençlik ve Kültür Günü' programı gerçekleştirildi. Programda Türkçe öğrenen kursiyerlerin başarıları tebrik edildi ve sertifikaları verildi. Ayrıca kursiyerler, Türkçe türküler seslendirdi.

28.05.2024 21:27
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NOVİ Sırbistan'ın Novi Pazar kentinde "Gençlik ve Kültür Günü" programı gerçekleştirildi.

Novi Pazar'daki "Gençlik ve Kültür Günü" programı, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ve Novi Pazar Türk Kültür Merkezi işbirliğinde Türkçe öğrenen kursiyerler tarafından düzenlendi.

Novi Pazar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Türkiye'nin Novi Pazar Başkonsolosu Osman Peşmen, Eğitim Müşaviri Yunus Yıldırım, Novi Pazar Kültür Merkezi Müdürü Dzenan Palamar ve Türkçe öğrenen kursiyerler katıldı.

Peşmen ve Yıldırım programda yaptıkları konuşmada, Türkçe öğrenen kursiyerleri tebrik etti.

Program kapsamında Türkçe kurslarına katılan ve başarılı olan öğrencilere sertifikaları verildi.

Kursiyerler, programda ayrıca Türkçe türküler seslendirdi.

Kaynak: AA

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