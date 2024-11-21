Novi Sad'da tren istasyonu faciasında 11 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Novi Sad'da tren istasyonu faciasında 11 kişi gözaltına alındı

Novi Sad'daki çöken tren istasyonunda 15 kişinin ölümüyle ilgili 11 kişi, eski bakan da dahil, gözaltında.

21.11.2024 12:47
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NOVİ Sırbistan'ın kuzeydeki Novi Sad'da bulunan tren istasyonunda 15 kişinin ölümüne yol açan kazaya ilişkin aralarında eski İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic'in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Novi Sad Yüksek Savcılığınca yapılan açıklamada, 1 Kasım'da meydana gelen ve tren istasyonundaki beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği kazayla bağlantılı delil ve detayların incelenmesinin ardından 21 Kasım'da 11 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Ülke medyası, gözaltına alınanlar arasında kazanın ardından istifasını sunan eski bakan Vesic ve yardımcısı Anita Dimoski ile dün istifa eden Sırbistan Demiryolları Altyapı Genel Müdürü Jelena Tanaskovic'in de bulunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in halka sesleniş konuşmasında tren istasyonundaki kazaya ilişkin yeni istifalar beklediğini açıklamasının hemen ardından Tanaskovic'in yanı sıra İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic de dün istifa etmişti.

Sırbistan'da muhalefet, kazanın üzerinden günler geçmesine rağmen kimsenin gözaltına alınmamasına tepki göstermiş, Novi Sad'daki Adalet Sarayı girişlerini çalışanlara kapatmıştı.

Novi Sad'da 1 Kasım'da yaşanan kazada 15 kişi hayatını kaybetmiş, ağır yaralı 2 kişinin ise hayati tehlikesinin sürdüğü açıklanmıştı.

Muhalefetin de destek verdiği protestolar, başkent Belgrad ve Novi Sad'da belirli aralıklarla düzenlenmeye devam ediyor.

Kaynak: AA

Sırbistan, Politika, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, Ulaşım, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Novi Sad'da tren istasyonu faciasında 11 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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