Novi Sad Kazası Sonrası Öğrenciler Protesto Düzenliyor - Son Dakika
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Novi Sad Kazası Sonrası Öğrenciler Protesto Düzenliyor

Novi Sad Kazası Sonrası Öğrenciler Protesto Düzenliyor

Sırbistan'da tren kazası sonrası öğrenciler, hükümete tepki olarak Belgrad'da yol kapatma eylemi başlattı.

28.01.2025 03:16
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Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad kentinde bulunan tren istasyonunda 15 kişinin öldüğü kaza sonrası hükümete tepki gösteren öğrenciler, başkent Belgrad'daki en önemli kavşaklardan biri olan "Autokomanda"da 24 saat sürecek yol kapatma eylemine devam ediyor.

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından hükümete tepki gösteren binlerce üniversite, yüksekokul ve lise öğrencisi başkentteki trafik akışının "kilit" noktalarından biri olan "Autokomanda" mevkisindeki eylemini gecenin geç saatlerinde sürdürüyor.

"Elleriniz kanlı" yazılı dövizler ve Sırbistan bayrakları taşıyan öğrenciler, dün yerel saatle 10.00'da başlattıkları yol kapatma eylemini, bu sabah 10.00'da sona erdirecek.

Öğrencilere, akşam saatlerinden itibaren binlerce vatandaş da eşlik etmeye başladı. Belgrad Olağanüstü Durum ve Koordinasyon Dairesi de göstericilere su, acil yardım, tuvalet ve çöp toplama hizmetleri veriyor.

Öte yandan göstericilerin güvenliğini sağlamak için çok sayıda polis ekibi de bölgede görev yapıyor.

Cumhurbaşkanı Vucic'ten hükümete karşı gösteri düzenleyen öğrencilere diyalog çağrısı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, dün akşam Başbakan Milos Vucevic ve Meclis Başkanı Ana Brnabic ile düzenlediği ortak basın toplantısında hükümete tepki gösteren öğrencilere diyalog çağrısı yapmıştı.

Novi Sad'daki tren kazasının üzerinden 90 gün geçtiğini ifade eden Vucic, "Sorumlular cezalandırılacaktır. Bizler yaşanan trajedinin ardından elimizden geleni yaptık, hayatını kaybedenlerin yakınlarının her zaman yanında olduk. Öğrencilerin talep ettiği çoğu madde yerine getirildi, kazaya ilişkin gerekli belgeler kamuoyuyla paylaşıldı. Gözaltına alınanların serbest kalmasını istediler. 13 öğrenci ve 1 akademisyen için af kararı imzalamaya hazırım." ifadelerini kullanmıştı.

Novi Sad'da ne oldu?

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş ve ağır yaralı 2 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü açıklanmıştı.

Olay sonrası İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ile İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic istifa etmişti.

Savcılık soruşturması sonrası aralarında Bakan Vesic'in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Tren istasyonunda 2021'de yapılan onarım çalışmalarında ihmal şüphesi dile getirilirken, polisin olaya ilişkin çok sayıda kişiyi sorguladığı belirtilmişti.

Kazanın ardından hükümete tepki gösteren öğrenciler ülke genelinde "Dur Sırbistan" sloganıyla protestolar düzenlemiş, okul ve dersleri boykot etmişti.

Kaynak: AA

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