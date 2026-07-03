Sahte kimlik operasyonu: 31 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sahte kimlik operasyonu: 31 gözaltı

Sahte kimlik operasyonu: 31 gözaltı
03.07.2026 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, nüfus müdürlüklerindeki kamu görevlileriyle irtibatlı sahte kimlik ve belge düzenleyen suç örgütüne yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonda 31 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, nüfus müdürlüklerinde görevli bazı kamu görevlileri aracılığıyla aranma kaydı bulunan kişilere kimlik belgesi düzenlediği, sürücü belgesi bulunmayanlara belge temin ettiği, sahte ikamet izinleri oluşturup, sahte kimliklerle tapu devir girişimlerinde bulunduğu belirlenen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 31 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; İçişleri Bakanlığımız ve MİT Başkanlığımızla güçlü koordinasyon içinde, kamu düzenini, hukuk güvenliğini ve devletimizin itibarını hedef alan suç yapılanmalarıyla mücadelemizi tavizsiz sürdürüyoruz. Bu çerçevede devletimizin resmi belgelerine ve vatandaşlarımızın hukuk güvenliğine kasteden yapılara göz açtırmıyoruz" dedi.

8 İLDE OPERASYON

Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, devletin emanetini su istimal eden organize ve sistematik bir suç yapılanmasının deşifre edildiğini belirtti. Gürlek, nüfus müdürlüklerinde görevli bazı kamu görevlileriyle irtibatlı şüphelilerin; aranma kaydı bulunan şahıslara kimlik belgesi düzenlediği, sürücü belgesi bulunmayan kişilere belge temin ettiği, sahte ikamet izinleri oluşturduğu ve sahte kimliklerle tapu devir girişimlerinde bulunduğu tespitleri yapıldığını kaydetti. Gürlek, "Kamu kurumlarının güvenilirliğini hedef alan bu tür suçlar, doğrudan hukuk sistemimizin itibarına yönelmiş ağır saldırılardır. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız tarafından İstanbul, Antalya, İzmir, Düzce, Bursa, Şanlıurfa, Çanakkale ve Edirne'de 31 şüpheliye yönelik arama, el koyma ve gözaltı işlemleri başlatılmıştır" dedi.

'SERT VE KAPSAMLI TEDBİRLER ALINACAK'

Bakan Gürlek, "Buradan açıkça ifade ediyorum; resmi belgede sahtecilik suçlarına karşı önümüzdeki dönemde çok daha sert, caydırıcı ve kapsamlı tedbirler hayata geçirilecektir. Devletin güvenini sarsan, görevini kötüye kullanarak suç örgütlerine alan açan her bir kamu görevlisi hakkında adli süreçleri, hukukun tanıdığı tüm imkanlar kullanılarak en ağır şekilde işletilecektir. Bu vesileyle; soruşturmayı titizlikle yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonu başarıyla icra eden kahraman İstanbul Jandarma Komutanlığımızı, suç yapılanmalarının deşifre edilmesine her daim sunduğu kıymetli katkılar dolayısıyla Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımızı ve emeği geçen ilgili tüm kamu görevlilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Milletimizin hukuk güvenliğini, devletimizin itibarını ve kamu düzenini korumak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Akın Gürlek, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Kamu, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte kimlik operasyonu: 31 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yetenek Sizsiniz ile tanınmıştı Evindeki kedi kumundan bile uyuşturucu çıktı Yetenek Sizsiniz ile tanınmıştı! Evindeki kedi kumundan bile uyuşturucu çıktı
DEM Parti’nin kalesine MHP ve Bahçeli’nin pankartları asıldı DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı
İBB davasında gerginlik Ekrem İmamoğlu hakim tarafından salondan çıkarıldı İBB davasında gerginlik! Ekrem İmamoğlu hakim tarafından salondan çıkarıldı
Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke onun yerine ben ölseydim Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke onun yerine ben ölseydim
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında mütalaa açıklandı Ayşe Tokyaz cinayeti davasında mütalaa açıklandı
DOA sisteminde ilk gün 1,5 milyon ambalaj toplandı DOA sisteminde ilk gün 1,5 milyon ambalaj toplandı
Otomotivde bir devir kapandı 50 yıllık efsane emekliye ayrılıyor Otomotivde bir devir kapandı! 50 yıllık efsane emekliye ayrılıyor

10:09
Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 oldu
Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 oldu
10:04
İşte emekli ve memur maaşı zam oranları
İşte emekli ve memur maaşı zam oranları
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:55
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak
09:41
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı’ndaki en kritik kampını boşalttı
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı'ndaki en kritik kampını boşalttı
09:16
İşin içinde memurlar da var Sahte evrak çetesine operasyonda onlarca gözaltı
İşin içinde memurlar da var! Sahte evrak çetesine operasyonda onlarca gözaltı
09:11
Altında 5 hafta sonra bir ilk Uzmanlardan “3500 dolar“ uyarısı
Altında 5 hafta sonra bir ilk! Uzmanlardan "3500 dolar" uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 10:12:33. #7.12#
SON DAKİKA: Sahte kimlik operasyonu: 31 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.