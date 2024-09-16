Nükleer Enerji ile Gelecek Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nükleer Enerji ile Gelecek Vurgusu

Nükleer Enerji ile Gelecek Vurgusu

Bakan Bayraktar, nükleer enerjinin gelecekteki rolünü ve ticari engellerin kaldırılmasını savundu.

16.09.2024 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, nükleer enerjiyi daha iyi bir geleceğin parçası olarak gördüklerini kaydederek, nükleer teknolojiye ilişkin ticaret ve finansal kısıtlamaların yanı sıra sektöre yönelik yaptırımlar gibi tüm engellerin kaldırılması gerektiğini belirtti.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 gün sürecek Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 68'inci Genel Konferansı'nın ilk gününde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın video mesajı paylaşıldı.

Bakan Bayraktar, videodaki konuşmasında, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin nükleer emniyet ve güvenliği teşvik edici çalışmalarından ötürü teşekkürlerini iletti.

Bayraktar, Türkiye'nin ulusal enerji stratejisine değinerek, stratejinin sürdürülebilir kalkınma ve enerji güvenliğine öncelik verdiğini, 2053'e kadar sıfır karbon emisyonuna ulaşmayı hedeflediklerini, bu doğrultuda nükleer enerjinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin gelecek 20 yılda elektrik talebinin yüzde 4 artmasının beklendiğine işaret eden Bayraktar, "Bu artan talebi karşılamak için Türkiye, yenilenebilir kaynaklardan daha fazla güç üretimine öncelik verecek ve nükleer enerji, enerji çeşitliliğimize temel unsur olarak eklenecektir." şeklinde konuştu.

Bayraktar, Türkiye'nin, nükleer kapasitesini artırmaya devam edeceğini belirterek, "Uzun vadeli Ulusal Enerji Planı doğrultusunda, 2035 yılına kadar 7,2 Gigavat (GW) ve 2050 yılına kadar küçük modüler reaktörler (SMR'ler) dahil 20 Gigavat (GW) nükleer santral devreye almayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin nükleer hedeflerine de değinen Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin dört reaktörüyle toplam 4,8 Gigavat (GW) kapasiteye sahip olacağını, daha sonra ikinci ve üçüncü sahaların da devreye alınmasının planlandığını dile getirdi.

"Nükleer enerjiyi, 'daha iyi bir geleceğin' parçası olarak savunuyoruz"

Bayraktar, şöyle devam etti:

"Nükleer enerjiyi, 'daha iyi bir geleceğin' parçası olarak savunuyoruz. Bu nedenle, ticaret ve finansal kısıtlamalar ve sektöre yönelik yaptırımlar gibi tüm engellerin kaldırılması gerektiğini vurguluyoruz. Bu engeller yalnızca teknolojik ilerlemeyi ve ekonomik gelişmeyi yavaşlatmakla kalmıyor, aynı zamanda küresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma yeteneğimizi de erteliyor. Uluslararası politikaların, nükleer enerjinin sorumlu bir şekilde geliştirilmesini ve konuşlandırılmasını engellemek yerine desteklemesi esastır." dedi.

COP28'de (2023 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı) alınan kararlar ışığında Türkiye'nin Paris Anlaşması'nda belirtilen iddialı hedeflere ulaşmak için nükleer kapasitede önemli bir artış olması gerektiğine inandığını vurgulayan Bayraktar, Ajansın nükleer teknolojileri ilerletme çabalarını ve üye devletlere bu teknolojilerden yararlanma konusunda verdiği desteği takdir ettiklerini söyledi.

Bayraktar, "Türkiye, nükleer enerjinin güvenli, emniyetli ve barışçıl bir şekilde kullanılmasını sağlama hedefine tam olarak bağlı kalmaya devam ediyor ve UAEA ile yakın işbirliği yapmaya devam edecektir." görüşünü paylaştı.

Türkiye'nin Ajans ile sürdürdüğü işbirliğine olan sarsılmaz bağlılığını yineleyen Bayraktar, "Dünya çapında refah için nükleer enerjiyi geliştirmek üzere ortak çabalarımızı sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadesiyle sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Alparslan Bayraktar, Nükleer Santral, Teknoloji, Politika, Türkiye, Ekonomi, Finans, Güncel, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nükleer Enerji ile Gelecek Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek
19:29 Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
19:20 Ayşenur Ezgi’nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı
18:14 AK Parti’de gündem sivil anayasa “Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk“ AK Parti'de gündem sivil anayasa! "Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk"
17:27 Hastanede dehşete düşüren olay Başhekim, doktora tecavüz etti Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti
09:19 Maç sonu ortalığı yıktılar Trabzonspor’dan ırkçılık tepkisi Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi
09:18 Adana’da tır ile minibüs çarpıştı Ölü ve yaralılar var Adana'da tır ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
09:10 Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu En yakınındaki isim gözaltına alındı Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı
09:01 Oyuncu Ferit Kaya evlendi Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu
08:43 Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın Kızım biliyor, dayanamıyor Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor
08:22 MasterChef Türkiye’de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti
08:21 THY uçağını karıştıran maganda “Benim 10 fabrikam var“ deyip kabin ekibine küfürler savurdu THY uçağını karıştıran maganda! "Benim 10 fabrikam var" deyip kabin ekibine küfürler savurdu
08:01 Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı! Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş
07:50 Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum
02:06 Kahreden fotoğraf Narin’in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı Kahreden fotoğraf! Narin'in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 20:49:16. #1.13#
SON DAKİKA: Nükleer Enerji ile Gelecek Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement