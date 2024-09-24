Nükleer Patlama ile Gök Taşlarını Saptırma Deneyi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nükleer Patlama ile Gök Taşlarını Saptırma Deneyi

ABD'li bilim insanları, nükleer patlamalarla gök taşlarının yörüngesini değiştirebileceğini tespit etti.

24.09.2024 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'li bilim insanları, Dünya için tehlike yaratması olası gök taşlarının, yakınlarında patlatılacak bir nükleer bomba yardımıyla Dünya için tehlike oluşturmayan bir yörüngeye saptırılabileceğini tespit etti.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, ABD'li fizikçiler, bilim kurgu filmlerinde işlenen senaryoya benzer bir deneyde, çok büyük bir radyasyon darbesinin gök taşının bir tarafını buharlaştıracağını ve rotasından çıkarabileceğini göstermeyi başardı.

ABD hükümetine ait bir tesiste, nükleer envanterin emniyetini ve güvenliğini sağlamakla görevli Dr. Nathan Moore liderliğindeki Sandia Ulusal Laboratuvarları fizikçileri, "nükleer destekli gezegen savunmasının" ilk kapsamlı denemesinde, bir nükleer patlamanın Dünya'yı olası asteroit felaketinden kurtarabileceğini gösterdi.

Gök taşı yakınlarında nükleer patlamanın etkilerini araştıran bir deney yapıldı

Moore ve ekibi, nükleer patlamanın oluşturduğu ısının, asteroitin yüzeyindeki sıcaklığı on binlerce dereceye çıkararak asteroiti rotasının dışına itebilecek kapasitede, gittikçe genişleyen bir gaz topu üreteceği varsayımıyla bir deney planladı.

Deneyde, 20 mikrosaniye süreyle çok küçük ölçekteki yapay bir asteroitin parçaları, nükleer patlamalarda salınanlara benzer yoğun X-ışını darbelerine maruz bırakıldı.

Darbeler malzemeyi yerinde tutan destekleri yok ettikten sonra hedef yüzeyini hızla buharlaştırarak gittikçe genişleyen bir gaz oluşturdu. Yapay asteroit parçalarının yaklaşık 320 kilometre saat hızla uçmaya başladığı görüldü.

Deney sonucunda araştırmacılar, yeterli büyüklükteki bir patlamanın oluşturduğu radyasyonun asteroiti yörüngesinden çıkarabileceğini kanıtladı.

Nature Physics dergisinde yayımlanan araştırmanın başyazarı, Dr. Nathan Moore, "Buharlaşan malzeme bir tarafa doğru püskürerek asteroiti ters yöne itiyor. Bu da asteroiti rokete dönüştürmek gibi bir şey." dedi.

Gök taşı yakınlarındaki patlama yüzeye açılacak delik içindekinden daha etkili

Araştırmada, bu yöntemin "Armageddon" bilim kurgu filmine benzer şekilde asteroite delik açarak içerden parçalarına ayırmak veya doğrudan roketle vurmaktan daha etkili olduğu vurgulandı.

Nükleer patlama yönteminin 4 kilometreye kadar büyüklükteki, Dünya'ya çarpmasına nispeten kısa süre kalmış asteroitler için etkili olabileceği belirtildi.

Daha büyük asteroitler için de yeterli vakit olduğu takdirde bu yönteme başvurulmasının mümkün olduğu kaydedilen araştırmada, çarpmasına kısa süre kalmış gök taşları için bu yaklaşımın tek seçenek olabileceğine işaret edildi.

Öte yandan bazı bilim insanları, yeterli zaman olduğu takdirde, tehdit oluşturan gök taşlarını saptırmada nükleer seçenekten çok bir veya birden fazla kinetik çarpma yolunun seçilmesini tercih ediyor.

NASA Eylül 2022'de kinetik vuruşla gerçek bir gök taşını saptırmıştı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Çifte Asteroit Yeniden Yönlendirme Testi (DART) adlı programda, 26 Eylül 2022'de, Dünya'ya yaklaşık 11 milyon kilometre uzaklıktaki "Dimorphos" adlı asteroite DART uzay aracını çarptırarak yönünü değiştirmeyi başarmıştı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Dünya, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nükleer Patlama ile Gök Taşlarını Saptırma Deneyi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:35 BM’deki İsrail temsilcileri Erdoğan’ı böyle dinlediler BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler
17:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda dünyaya seslendi: Katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi: Katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz?
16:32 İsrail, Hizbullah’ın üst düzey komutanı Kubeysi’yi öldürdü İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanı Kubeysi'yi öldürdü
13:56 İstanbul’dan sonra adres bu kez Ankara Suç makineleri polisle çatıştı İstanbul'dan sonra adres bu kez Ankara! Suç makineleri polisle çatıştı
08:56 Bu kadarı da pes dedirtti Yolcu otobüsünde cinsel ilişkiye girdiler Bu kadarı da pes dedirtti! Yolcu otobüsünde cinsel ilişkiye girdiler
08:01 Kadın polisi şehit eden suç makinesinin PİTON 82 grubuna dahil olduğu iddia edildi Kadın polisi şehit eden suç makinesinin PİTON 82 grubuna dahil olduğu iddia edildi
07:59 İntihar eden Kübra Aykut, Dilan Polat’ın avukatının sevgilisi çıktı Aile hastaneye koştu İntihar eden Kübra Aykut, Dilan Polat'ın avukatının sevgilisi çıktı! Aile hastaneye koştu
07:22 Gece yarısı akaryakıta okkalı zam Pompaya yansıyan rakam anahtar bıraktıracak cinsten Gece yarısı akaryakıta okkalı zam! Pompaya yansıyan rakam anahtar bıraktıracak cinsten
02:16 Erdoğan’dan ABD’de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı Erdoğan'dan ABD'de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı
01:19 29 kişi can vermişti Beşiktaş’taki gece kulübünde ihmaller zinciri 29 kişi can vermişti! Beşiktaş'taki gece kulübünde ihmaller zinciri
00:28 Hastalığı nükseden ünlü şarkıcı Şimal, saçlarını kazıttı Hastalığı nükseden ünlü şarkıcı Şimal, saçlarını kazıttı
00:25 Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti
23:19 İbre aileye de dönebilir Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici İbre aileye de dönebilir! Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici
23:18 Cani kocadan kan donduran itiraf: Ben eşimi boğarak öldürdüm Cani kocadan kan donduran itiraf: Ben eşimi boğarak öldürdüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 18:44:13. #1.11#
SON DAKİKA: Nükleer Patlama ile Gök Taşlarını Saptırma Deneyi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement