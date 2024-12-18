Nükleer Tehdit Sığınak Satışlarını Artırdı

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NEW YORK, 18 Aralık (Xinhua) -- Nükleer savaş tehdidinin arttığı yönündeki uyarılar karşısında, özel sığınak satışlarında küresel çapta artış görülmeye başladı.

Küresel güvenlik liderleri geçtiğimiz yıl silah harcamalarının 91,4 milyar ABD dolarına çıkmasıyla nükleer savaş tehdidinin arttığı uyarısında bulunuyor. Buna karşılık, içine kıvrılacak kadar yeri olan küçük metal kutulardan son derece abartılı yeraltı malikanelerine kadar farklı türlerde özel sığınakların satışları tüm dünyada artıyor.

Associated Press'in salı günkü haberinde, "Bu durumu eleştirenler bu sığınakların, nükleer savaşta hayatta kalmanın mümkün olduğu şeklinde yanlış bir algı yarattığı uyarısında bulunuyor ve bir atom bombası patlamasında hayatta kalmayı planlayan insanların, nükleer savaş tehdidinin gerçek ve mevcut tehlikelerine ve kitle imha silahlarının yayılmasını durdurmaya yönelik kritik öneme sahip ihtiyaca odaklanmadığını savunuyor" denildi.

Öte yandan hükümet afet uzmanları, sığınakların gerekli olmadığını söylüyor. Federal Acil Durum Yönetim Kurumu'nun nükleer patlamada yapılacaklar konusunda hazırladığı 100 sayfalık kılavuzda, insanların kapalı bir mekana girmesi ve ideal olarak bir bodrumda ve dış duvarlardan uzakta en az bir gün kapalı mekanda kalması gerektiği belirtiliyor. Kurum, mevcut mekanların radyoaktif serpintiden koruma sağlayacağını söylüyor.

Ancak haberde güvenlik duygusu verdiği için insanların sığınak satın aldığı vurgulanıyor. BlueWeave Consulting'in pazar araştırma raporuna göre ABD'nin bomba ve serpinti sığınakları pazar değerinin, geçtiğimiz yıl 137 milyon dolar iken 2030'a kadar 175 milyon dolara çıkması bekleniyor. Rapora göre önde gelen büyüme faktörleri arasında "artan nükleer ya da terör saldırısı ya da sivil kargaşa tehdidi" bulunuyor.