Numune Hastanesi köprülü kavşağı alt yol çalışması tamamlanma aşamasında - Son Dakika
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Numune Hastanesi köprülü kavşağı alt yol çalışması tamamlanma aşamasında

Numune Hastanesi köprülü kavşağı alt yol çalışması tamamlanma aşamasında

Sivas-Erzincan kara yolunda Numune Hastanesi köprülü kavşağındaki alt yol çalışması tamamlanma aşamasına geldi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve Karayolları 16. Bölge Müdürü Mustafa Türksoy, çalışmaları yerinde inceledi. Üst geçidin alt kavşağında ve yan yollarında çalışmaların yüzde 96 tamamlandığını belirten Şimşek, halka hizmete sunulacağını belirtti.

13.08.2024 14:45
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Sivas- Erzincan kara yolunda Numune Hastanesi köprülü kavşağındaki alt yol çalışmasında tamamlanma aşamasına gelindiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve Karayolları 16. Bölge Müdürü Mustafa Türksoy, Numune Hastanesi köprülü kavşak alt yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Projenin son durumu hakkında bilgi alan Şimşek, kavşakta üst geçit çalışmalarının ocak ayında tamamlandığını, transit olarak trafiğin açıldığını aktardı.

Üst geçidin alt kavşağında ve yan yollarında çalışmaların yüzde 96 tamamlandığını belirten Şimşek, "Üst geçidin altındaki kavşak da tam anlamıyla asfaltıyla, çevre düzenlemesiyle ve taşlarıyla bitirilmiş olacak ve halkımızın hizmetine sunulacak. İnşaat çalışmaları sırasında vatandaşlarımızın göstermiş olduğu sabır nedeniyle hemşehrilerimize ve projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Numune Hastanesi köprülü kavşağı alt yol çalışması tamamlanma aşamasında - Son Dakika

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