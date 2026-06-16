Nur Şems Mülteci Kampı'na Giriş İzni Verildi - Son Dakika
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Nur Şems Mülteci Kampı'na Giriş İzni Verildi

16.06.2026 19:20
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İsrail ordusu, Filistinlilerin tahliye sonrası evlerine girişine izin verirken, evler boş ve tahrip edilmiş durumda.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Nur Şems Mülteci Kampı'ndan zorla tahliye edilen Filistinliler, İsrail ordusunun Ocak 2025'ten bu yana devam eden askeri operasyonlarının ardından ilk kez girebildiklerini evlerini yağmalanmış ve boş halde buldu.

İsrail ordusu, Tulkerim kentindeki Nur Şems Kampı'ndan zorla tahliye ettiği Filistinli 20 ailenin eşyalarını almaları için kampa girişlerine izin verdi.

Filistinli aileler, evlerine girdiklerinde İsrail ordusunun askeri operasyon adı altında evleri tahrip ettiğini ve içerisindeki eşyaları boşalttığını gördü.

Kamp sakinlerinden Muhammed Ebu Sabri, yaklaşık bir buçuk yıl sonra ilk kez girebildiği evini tamamen boşaltılmış halde buldu.

Ebu Sabri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Ocak 2025'te saldırılarını başlatmasından bu yana ilk kez Filistinlilerin kampa girişine izin verildiğini söyledi.

Kampa girebilmek için gerekli izinleri çok zor alabildiğini anlatan Ebu Sabri, İsrail ordusunun uyguladığı prosedürleri "aşağılayıcı ve onur kırıcı" olarak nitelendirdi.

Evine ulaştığında eşyalarının hiçbirinin olmadığını ve evin boşaltıldığını gören Ebu Sabri, "Şimdi her şeyi yeniden satın almam gerekecek." sözleriyle yaşadığı şaşkınlık ve üzüntüyü dile getirdi.

"Durum içler acısı ve yaşanan her şey tek bir başlık altında toplanıyor; Filistinlilerin aşağılanması."sözleriyle İsrail'in uygulamalarına tepki gösteren Ebu Sabri, İsrail askerlerinin kampa giriş izni verdiği bazı Filistinlileri gerekçe olmadan gözaltına aldığını ifade etti.

İsrail ordusu 21 Ocak 2025'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin kenti ve mülteci kampından başlayarak Tulkerim ve Nur Şems kamplarına kadar uzanan askeri operasyonlarına devam ediyor.

Yerel kaynaklar, İsrail'in Nur Şems Kampının altyapısı ile yolları büyük ölçüde tahrip ettiğini, Filistinlilerin evlerini ve mülklerini yıktığını, yüzlerce evin yıkıldığını belirtiyor.

İsrail ordusu kampı kapatarak, Filistinlilerin kampa girişine engel oluyor ve evlerine gitmek isteyenlere gerçek mermiyle ateş açıyor.

Geçen ay sonunda İsrail ordusu Tulkerim ve Nur Şems kamplarındaki "operasyonlarını" 31 Temmuz'a kadar uzatma kararı almıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nur Şems Mülteci Kampı'na Giriş İzni Verildi - Son Dakika

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