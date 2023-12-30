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Nurdağı'nda depremzede konteynerinde yangın çıktı - Son Dakika
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Nurdağı'nda depremzede konteynerinde yangın çıktı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, depremzedenin yaşadığı konteynerde bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda konteyner kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

30.12.2023 - 22:22,
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GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, depremzedenin yaşadığı konteynerde bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Demirler Mahallesi'ndeki depremzede Ali Şahin'e (67) ait konteynerde meydana geldi. Kimsenin bulunmadığı sırada konteynerden yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen konteyner kullanılmaz hale gelirken dumandan etkilenen Yunus Emre Şahin (36) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardında Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Nurdağı\'nda depremzede konteynerinde yangın çıktı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Nurdağı'nda depremzede konteynerinde yangın çıktı - Son Dakika
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