Nurdağı\'nda Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İ.Ö. (40) yönetimindeki 41 AUZ 913 plakalı otomobil, İslahiye-Nurdağı kara yolu Kozdere Kavşağı'nda, İbrahim Halil Güngör (80) idaresindeki 27 SP 585 plakalı otomobille çarpıştı.

Her iki sürücünün yaralandığı kaza dolayısıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüler gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Güngör, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.