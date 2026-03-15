Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nurdağı'nda Kaza: Bir Ölü, İki Yaralı

15.03.2026 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bariyere çarpan otomobilde sürücü hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücü Bünyamin A. (28) yaşamını yitirdi. Kazada, M.Ü.A. (18) ile G.K. (17) yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Nurdağı gişelerinde meydana geldi. Bünyamin A.'nın kontrolünü yitirdiği 34 KY 4358 plakalı otomobil, refüjdeki bariyere çarptı. Kazada bariyer otomobile saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Bünyamin A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan M.Ü.A. ile G.K. ise ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bünyamin A.'nın cansız bedeni, otopsi için Gaziantep Adli Tıp kurumu morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Ulaşım, Güncel, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 18:42:50. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.