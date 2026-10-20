Nurdağı'nda öğrenciler TÜBİTAK destekli şenlikte tarımı uygulamalı öğrendi - Son Dakika
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Nurdağı'nda öğrenciler TÜBİTAK destekli şenlikte tarımı uygulamalı öğrendi

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Nurdağı\'nda öğrenciler TÜBİTAK destekli şenlikte tarımı uygulamalı öğrendi
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde TÜBİTAK 4009 desteğiyle düzenlenen tarım ve ekoloji şenliğinde öğrenciler uygulamalı etkinliklerle doğayı öğrendi. İncirli Ortaokulunun ev sahipliğindeki şenlikte bamya tohumu eken öğrenciler, yağmur döngüsü ve ekolojik sistem hakkında bilgi edindi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, TÜBİTAK 4009 Köy Okullarına Yönelik Destek Programı kapsamında düzenlenen "Gelenekselden Geleceğe Tarım ve Ekoloji" bilim şenliğinde öğrenciler, uygulamalı etkinliklerle tarım ve doğa hakkında bilgi edindi.

İlçedeki İncirli Ortaokulunun ev sahipliğinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen şenlikte öğrenciler, geleneksel tarım kültürünü bilim ve teknolojiyle birleştiren etkinliklere katıldı.

Etkinliklerde bamya tohumu eken, tarım araçlarını boyayan ve teraryum yapan öğrenciler, uygulamalı çalışmalarla yağmur döngüsü ve ekolojik sistemin işleyişi hakkında bilgi edindi. Öğrenciler ayrıca çeşitli deney gösterilerini izledi.

Şenlik kapsamında masal anlatımları ve tarımın önemine ilişkin söyleşiler de düzenlendi.

Proje ile kırsal bölgelerdeki öğrencilerin bilimsel farkındalıklarının artırılması, doğa sevgisinin geliştirilmesi ve ekolojik okuryazarlıklarının desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Nurdağı'nda öğrenciler TÜBİTAK destekli şenlikte tarımı uygulamalı öğrendi - Son Dakika
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