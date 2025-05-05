Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Z.B idaresindeki 01 SV 365 plakalı otomobil, Nurdağı-Gaziantep karayolu Ak Yokuş mevkiinde seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Nurdağı'nda Otomobil Yangını - Son Dakika
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