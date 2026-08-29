Nurdağı'nda tanker devrildi, sürücü yaralandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir tankerin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tankerin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
M.K. (53) idaresindeki 73 ABF 585 plakalı tanker, İslahiye-Nurdağı karayolu Akyokuş mevkisinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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