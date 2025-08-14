Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
S.A idaresindeki 35 AVH 15 plakalı tır, TAG Otoyolu Çakmak Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol ekiplerin çalışmasının ardından yeniden açıldı.
Son Dakika › Güncel › Nurdağı'nda Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?