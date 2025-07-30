Nurdağı\'nda Yangın Gözetleme Kulesi

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, orman yangınlarına karşı görevliler, 800 rakımlı tepede bulunan kulede 24 saat gözetleme yapıyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Nurdağı Orman İşletme Şefliği sorumluluğundaki Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis ve Hatay'ın kesişme noktasındaki 800 rakımlı Emirtepe'deki yangın gözetleme kulesinde, 32 bin hektarlık alandaki ormanlar, dürbünle kesintisiz gözetleniyor. Ormanlarda çıkan yangınların erken fark edilebilmesi ve hızlı müdahale ile söndürülmesi amacıyla gözetleme kulesinde görev yapan ve kendilerini 'Yeşil vatanın koruyucuları, duman avcıları' olarak adlandıran Kenan Bakır (43) ve kuzeni Kerim Bakır (29), 24 saat kulede gözetleme yapıyor ve duman gördüklerinde ekiplere bilgi verip en yakın bölgedeki ve teyakkuz halinde bekleyen ilk müdahale araçlarının sevkini sağlıyor.

Kulede zaman zaman eşiyle de nöbet tutan Kerim Bakır, "Nurdağı İşletme Şefliği'nde çalışıyorum. Kulede sürekli olarak gözetleme yaparak orman yangını oluşabilecek risk ve duman gördüğüm yerleri ekiplere bildiriyorum. 24 saat yeşil vatanımızı, geleceğimizin nefesi olan ormanlarımızı korumak adına görev yapıyorum" dedi.

Bölgeye hakim noktadaki kulede görevli Kenan Bakır ise "Kulemizde 32 bin hektarlık alandaki ormanı gözetliyoruz. Burada 24 saat esasıyla özverili şekilde ufukta gözüken bir dumanı anında yakalayabilme mücadelesi veriyoruz. Vatandaş ile teşkilatımız el ele verdiği sürece orman yangınlarını en aza indirebiliriz. Çünkü, yangınların yüzde 90'ı insan kaynaklı" diye konuştu.