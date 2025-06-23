Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
D.U (47) idaresindeki 21 ADH 950 plakalı otomobil, Gaziantep-Nurdağı kara yolu Kömürler Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Özdemir'e (80) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Özdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü D.U gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Nurdağı'nda Yaşlı Adam Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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