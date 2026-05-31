Nurhak'ta 55. Yıl Anması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nurhak'ta 55. Yıl Anması

31.05.2026 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emek Partisi, Cemgil, Özdoğan ve Manga'nın Nurhak'taki ölümünü andı ve mücadelelerine vurgu yaptı.

(ANKARA) - Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Sinan Cemgil, Alpaslan Özdoğan ve Kadir Manga'nın Nurhak'ta öldürülmelerinin 55'inci yılı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, "Nurhak hem antiemperyalist mücadele geleneğini bu toprakların mayasına kazımanın hem de bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm yolunda bitmeyen yürüyüşün adımlarından biri oldu" ifadelerini kullandı.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, Türkiye devrimci hareketinin önderlerinden Sinan Cemgil, Alpaslan Özdoğan ve Kadir Manga'nın Nurhak'ta öldürülmelerinin 55'inci yılı nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

Aslan, Cemgil, Özdoğan ve Manga'nın Kürecik Radar Üssü'ne yönelik düzenledikleri eylem sırasında Nurhak'ta öldürüldüklerini ifade ederek, "Nurhak hem antiemperyalist mücadele geleneğini bu toprakların mayasına kazımanın hem de bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm yolunda bitmeyen yürüyüşün adımlarından biri oldu" dedi.

"BAĞIMSIZ VE DEMOKRATİK ÜLKE MÜCADELESİNİN YOLUNU AÇTILAR"

Cemgil, Özdoğan ve Manga'nın NATO'ya ve emperyalizme karşı mücadele yürüttüğünü belirten Aslan, "NATO'yu ve NATO'culuğu kendilerine yol bellemiş olanların değil; Filistin halkının kurtuluş mücadelesini büyütenlerin safında oldular. ABD emperyalizmi ve yerli işbirlikçilerine karşı bağımsız ve demokratik ülke mücadelesini yükseltenlerin yolunu açtılar" ifadelerini kullandı.

Aslan, "Aradan 55 yıl geçti, antiemperyalizm ve sosyalizmin mücadelesi Nurhak'ta yürüyenlerin yolunu, izlerini takip ediyor. Anıları mücadelemize ışık tutmaya devam ediyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nurhak'ta 55. Yıl Anması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama

13:24
Galatasaray’dan Uğurcan Çakır’a büyük jest
Galatasaray'dan Uğurcan Çakır'a büyük jest
13:06
Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu’nun FETÖ suçlamasına yanıt
Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu'nun FETÖ suçlamasına yanıt
13:01
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
12:17
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an Özgür Özel anında müdahale etti
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an! Özgür Özel anında müdahale etti
11:49
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı; evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
11:48
Kılıçdaroğlu’ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
Kılıçdaroğlu'ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 13:39:18. #7.12#
SON DAKİKA: Nurhak'ta 55. Yıl Anması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.