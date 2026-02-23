Nuri Aslan'dan Kültür Mirası Mesajı: 1453'te Fatih Sultan Mehmet Sancağı Diktiğinden Beri Gelen Herkes, Bu Coğrafyadaki Her Şeye Sahip Çıkmak Zorunda

(İSTANBUL) Yedikule Gazhanesi, Bukoleon Sarayı'nda incelemelerde bulundu. Tarih, kültür ve kamusal miras odaklı ziyaretlerde Aslan, İstanbul'un geçmişine sahip çıkmanın büyük bir sorumluluk ve bir görev olduğunu vurgulayarak, " Ekrem İmamoğlu, göreve gelince arkadaşlarıyla beraber bu kıymetli yapıları, İstanbul'un belleğini koruyup kollamak, güncel şartlara hazırlamak ve gelecek nesillere aktarmak için mücadele veriyor. Hem tarihe sahip çıkıyoruz, hem tarihi mekanları restore ederek insanlarla buluşturuyor, bu mirası yarınlara taşıyoruz. Diyorlar ki 'İBB'nin görevi tarihi eserlere sahip çıkmak mı?' Tabii ki sahip çıkmak. 1453'te Fatih Sultan Mehmet sancağı diktiğinden beri gelen herkes, bu coğrafyadaki her şeye sahip çıkmak zorunda. Bugün de Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği Belediye Başkanlığı, İstanbul'un bütün tarihi değerlerine ve coğrafyasına sahip çıkıyor" dedi.

İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasına yönelik çalışmaları yerinde görmek amacıyla saha ziyaretleri gerçekleştiren İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, gün boyunca önemli tarihi noktalarda incelemelerde bulundu. Baruthane'den Sultanahmet'e uzanan programda restorasyon projelerini değerlendiren Aslan, hem yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı hem de İstanbul'un geçmişine sahip çıkmanın gelecek nesillere karşı bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Tarihi mirasın korunmasının belediyeciliğin temel sorumluluklarından biri olduğunu vurgulayan Aslan, "Koskoca Osmanlı Devleti bir fabrika kuruyor, Baruthane. Savunma sanayi için, askeriye ve ordu için o dönemin en önemlilerinden. E-5'ten Bakırköy sahiline kadar büyük bir kompleks. Tabii bugüne kadar buralar bitap durumda, kimse bakmıyor. Ekrem İmamoğlu, göreve gelince arkadaşlarıyla beraber bu kıymetli yapıları, yani kent belleğini koruyup kollamak, güncel şartlara hazırlamak ve gelecek nesillere aktarmak için mücadele veriyor. Hem tarihe sahip çıkıyoruz, hem tarihi mekanları restore ederek insanlarla buluşturuyor, bu mirası yarınlara taşıyoruz. Diyorlar ki 'İBB'nin görevi tarihi eserlere sahip çıkmak mı?' Tabii ki sahip çıkmak. 1453'te Fatih Sultan Mehmet sancağı diktiğinden beri gelen herkes, bu coğrafyadaki her şeye sahip çıkmak zorunda. Bugün de Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği Belediye Başkanlığı, İstanbul'un bütün tarihi değerlerine ve coğrafyasına sahip çıkıyor. Geçmişimize sahip çıkacağız, bugünümüze sahip çıkacağız ve hep beraber yarınları oluşturacağız" dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla gençlere eşit imkan sunmaya devam ettiklerini belirten Aslan, "Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet gençlerine sahip çıktı ve zengin-fakir olsun, ücretsiz şekilde eşit şartta aynı imkanları ve koşulları sunmaya çalıştı. İnşallah tüm Türkiye'de bu şartları eşit hale getireceğiz. Zenginin çocuğu da fakirin çocuğu da aynı koşulda ders çalışacak. Milletin parasını alıyoruz, milletin çocuklarına veriyoruz, biz sadece bunun organizasyonunu yapıyoruz. Cumhuriyet'in çocuklarına bu imkanı sağlıyoruz ve eşit yurttaşlık bilinciyle hareket ediyoruz. İyilikle buluşmaya devam edeceğiz. Diyorlar ya, 'Belediyenin işi çöpü topla, yolu asfaltla, başka bir işin yok' diye. Oysa ki İstanbul öyle bir şehir ki dünyanın gözbebeği. Biz bu şekilde belediyecilik yapamayız. Bu bizim ne inancımızda ne de yürüdüğümüz yolda var. Biz İstanbul'un tarihine ve kültürüne sahip çıkmak durumundayız" diye konuştu.

Yedikule Gazhane'de restorasyon sürecini takip eden ve yetkililerden bilgi alan Aslan, "Bu harabe alan İBB Miras ekibinin gayretli çalışmaları ile İstanbulluların hizmetine açılacak. Bir dönem İstanbul'un sokaklarını aydınlatan Yedikule Gazhanesi, şimdi Kent müzesi, Atatürk Kitaplığı arşivi, sosyal ve kültürel alanlarıyla tarihi yarımadanın yanı başında İstanbul'un yeni hafıza ve yaşam merkezlerinden biri olacak. İstanbul ve dünya turizmi için güzel alanlar oluşturacağız. İstanbul'un kaderine dokunduğumuz için çok mutluyuz. Anadolu Hisarı'nı nasıl restore ettiysek Rumeli Hisarı'nı da öyle restore ediyoruz; nasıl Yerebatan Sarnıcı'na sahip çıktıysak Yedikule Gazhanesi'ne de öyle sahip çıkıyoruz. Çünkü biz emanet taşıyıcısıyız. Emaneti teslim alırız ve bir sonraki sahibine teslim ederiz" ifadelerini kullandı.

İnceleme gezilerinin ardından Sultanahmet Türbesi'ni ziyaret eden ve Sultanahmet Meydanı'nda İstanbullularla selamlaşan Aslan, Yerebatan Sarnıcı'nın dünyada en çok ziyaret edilen mekanlardan birisi olduğunu belirterek, "İstanbullular iftarlarını yaptıktan sonra Sultanahmet Meydanı'na gelip ışıl ışıl cıvıltıyı görsünler, dünyanın dört bir yanından insanlar burada. Topkapı Sarayı'nı, Sultanahmet Camii'ni, Sultanahmet hanlarının yattığı kabri ziyaret edebilir ve hemen burada ramazan ayı boyunca İBB'nin restore ettiği Şerefiye Sarnıcı ve Yerebatan Sarnıcı'nı saat 20.00'den sonra ücretsiz olarak ziyaret edebilirler. Radarİstanbul uygulamamız ile ücretsiz davetiyelerini alabilirler. İBB'nin tarihine, dününe, bugününe, ecdadına nasıl sahip çıktığını ve yarına nasıl sahip çıkacağını gelin kendi gözünüzle görün. Kendi şehrinize sahip çıkın, kendi yerlerinizi ücretsiz dolaşın, tüm İstanbulluları bekliyoruz. İstanbul'un her noktasında Ramazan'da yurttaşlarımızla buluşuyoruz" dedi.