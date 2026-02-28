Necmettin Erbakan Anılıyor.

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Umut EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL)- Yeniden Refah Partisi'nin Prof. Dr. Necmettin Erbakan'nın 15. ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlediği anma programında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, "Türkiye'de sağ-sol bir araya gelmez derlerdi. Milli Selamet-CHP koalisyonu ile bütün tabuları yıktılar. Onlar tokalaştı, emperyalizme karşı birlik olduk. Onlar tokalaştı, Türk milleti Kıbrıs'ı özgürleştirdi. Onlar tokalaştı, ağır sanayi hamlesi başladı. Onlar tokalaştı, haşhaş ekimini serbest bıraktık. Dosta güven, düşmana korku veren tam da budur: Aynı memleket içinde sıkılı yumruklarla değil el sıkışarak konuşmaktır" dedi.

Yeniden Refah Partisi, eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın 15. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenledi. Programa katılan katılan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, şöyle konuştu:

"Ben böyle büyük kamu yatırımlarından ancak iftihar ederim"

"Sizlere Erbakan hocayı anlatmak bana düşmez. Ama ben bir CHP'li, bir sosyal demokrat, bir İstanbul ve Türkiye aşığı olarak benim Erbakan'da ne gördüğümü paylaşmak isterim sizlerle. Bir kere kendisi de benim gibi mühendis, o yüzden yeri bende ayrıdır. Düşünün Türkiye'de bir avuç mühendisin olduğu dönemde, ülkenin en genç doçenti oldu. Daha 30'una gelmeden Alman Ekonomi Bakanlığı ondan fikir alıyordu. Motorlar üzerine yazdığı tez, dünya mühendislik sektörüne damga vurdu. Sayın Erbakan o yaşlarda istese dünyanın sayılı zenginlerinden olurdu. Dertsiz tasasız yaşayabilirdi. Ama o memleketin derdini kendine dert etti. Şimdi bir sosyal demokrat olarak ben böyle büyük kamu yatırımlarından ancak iftihar ederim."

"Milli Selamet CHP koalisyonu ile bütün tabuları yıktılar"

Çünkü benim için Cumhuriyet demek üretmek, sanayileşmek ve modernleşmek demektir. Ülkemizin büyük kalkınma hikayesinde de Erbakan'ın çok büyük emeği var. Tabi bizim memleketimiz ne yazık ki, çok çalışanı çok cezalandırır. 12 Eylül zindanlarında Erbakan Hocam da diğer siyasiler gibi yattı. Siyasi yasaklarla az uğraşmadı. Partileri az kapatılmadı. Bugün de benzerlerini malesef biz yaşıyoruz, o yüzden diyorum ki; demek ki iyi çalışıyoruz. Elbette bizler farklı siyasi yelpazelerdeyiz. Yeri geldiğinde tam zıtlarda kalabiliriz. Bu tip anlarda hepimizin Erbakan Hocamız ve Karaoğlan Ecevit'in ilişkisini iyi incelememiz gerekiyor. 100 konudan 99'unda anlaşamasalar da bir konuda daima anlaştılar: O konu da Türkiye. O bir konuda anlaşınca da büyük işler başardılar. Türkiye'de sağ-sol bir araya gelmez derlerdi. Milli Selamet-CHP koalisyonu ile bütün tabuları yıktılar.

"Bir Erbakan kolay yetişmiyor"

Onlar tokalaştı, emperyalizme karşı birlik olduk. Onlar tokalaştı, Türk milleti Kıbrıs'ı özgürleştirdi. Onlar tokalaştı, ağır sanayi hamlesi başladı. Onlar tokalaştı, haşhaş ekimini serbest bıraktık. Dosta güven, düşmana korku veren tam da budur: Aynı memleket içinde sıkılı yumruklarla değil el sıkışarak konuşmaktır. ve tabiki, Erbakan dediğimiz zaman bizim aklımıza nezaket ve zerafet gelir. Bir günden bir güne, tek bir rakibine nahoş ifadesi olmadı. En zor zamanlarda bile, centilmenlikten ödün vermedi. Ağzından kötü laf çıkmadı. Bugün de ben bir CHP'li olarak gönül rahatlığıyla söylüyorum: bir Erbakan kolay yetişmiyor. Rakip de olsak ittifak da olsak, Allah memlekete Erbakan gibi zeki, vatansever, zerafet dolu isimler nasip etsin. Bugün burada sizlerle olmaktan dolayı büyük mutluluk duydum. Allah Necmettin Erbakan'a gani gani rahmet eylesin. Allah milli görüşçü kardeşlerimizin de yardımcısı olsun. İster birlikte olalım, ister rakip olalım, her şey dostça olsun, centilmence olsun. Hepinize teşekkür ediyorum"