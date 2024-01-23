 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Nuri Bilge Ceylan, 20. Akbank Kısa Film Festivali'nde Özel Konuk Olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Nuri Bilge Ceylan, 20. Akbank Kısa Film Festivali'nde Özel Konuk Olacak

Usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan, 20. Akbank Kısa Film Festivali'nde özel konuk olarak yer alacak. Festivalde genç sinemacılarla ve sinemaseverlerle buluşacak olan Ceylan, kısa filmi 'Koza'nın gösterimi sonrasında deneyimlerini paylaşacak. Festivalde 74 ülkeden 2 bin 421 başvuru yapıldı ve birçok film Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek. Filmler, çevrim içi olarak da izleyiciyle buluşacak.

Nuri Bilge Ceylan, 20. Akbank Kısa Film Festivali\'nde Özel Konuk Olacak
23.01.2024 - 14:59,
Abone Ol

Usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın özel konuk olarak yer alacağı 20. Akbank Kısa Film Festivali, 25 Mart-4 Nisan'da düzenlenecek.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Ceylan festivalde genç sinemacılarla ve sinemaseverlerle buluşacak. Ceylan, ilk kısa filmi "Koza"nın gösteriminin ardından filme ve sinema yolculuğuna dair deneyimlerini aktaracağı bir söyleşi gerçekleştirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nuri Bilge Ceylan, kısa film izlemeyi sevdiğini belirterek, "Kısa film, ticari kaygılardan uzak, kişiselliğin öne çıktığı özgür bir alan. Akbank Kısa Film Festivali vesilesiyle gençlerle buluşabilecek olmak benim için de değerli." ifadelerini kullandı.

Festivale 74 ülkeden 2 bin 421 başvuru yapıldı

Bu yıl 74 ülkeden, 2 bin 421 kısa filmin başvurduğu festival, "Festival Kısaları", "Dünyadan Kısalar", "Genç Bakışlar", "Kısadan Uzuna", "Deneyimler", "Belgesel Sinema", "Perspektif", "Özel Gösterim" ve "Forum" bölümlerinden oluşuyor.

Dünya festivallerinde yer almış birçok film ile çok sayıda yapımın Türkiye prömiyeri festivalde gerçekleşecek.

Festival filmleri Akbank Sanat binası ve Moda Sahnesi'nin yanı sıra çevrim içi olarak da izleyiciyle buluşacak. Çevrimiçi gösterimler "filmonline.akbanksanat.com" internet adresi üzerinden yapılacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Nuri Bilge Ceylan, Film Festivali, Akbank, Sanat, Etkinlik, Sinema, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nuri Bilge Ceylan, 20. Akbank Kısa Film Festivali'nde Özel Konuk Olacak - Son Dakika


21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor

Son Dakika
21:48 SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Emekli Aylıklarındaki Artış Yüzde 49,25'e Yükseldi
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 22:02:14. #1.12#
SON DAKİKA: Nuri Bilge Ceylan, 20. Akbank Kısa Film Festivali'nde Özel Konuk Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement