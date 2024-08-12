Nuri Bilge Ceylan, 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Jüri Başkanı oldu

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(ANKARA) - 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin jüri başkanı yönetmen Nuri Bilge Ceylan oldu.

Bu yıl 31'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin jüri başkanı yönetmen Nuri Bilge Ceylan oldu.

Festivalin sosyal medya hesaplarında "31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Jüri Başkanı sinemamızın auteur yönetmenlerinden Nuri Bilge Ceylan. Filmleriyle uluslararası alanda büyük başarılar elde eden yönetmen, senarist, yapımcı ve fotoğraf sanatçısı Nuri Bilge Ceylan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na başkanlık edecek" ifadelerine yer verildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Film'e 1 milyon 500 bin TL değerinde para ödülü verilecek.

Festival, 23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.