Nuri Karakuş’un Cenazesi Ailesine Teslim Edildi, Cinayet Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Nuri Karakuş’un Cenazesi Ailesine Teslim Edildi, Cinayet Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi

Nuri Karakuş’un Cenazesi Ailesine Teslim Edildi, Cinayet Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemi tamamlanan Nuri Karakuş'un cenazesi ailesine teslim edildi. Eşi Sakine Karakuş, morgdan çıkarken zorluk yaşadı. Cinayet şüphelisi Mehmet Dönük ise sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi ve adam öldürmediğini iddia etti.

10.12.2024 13:57  Güncelleme: 13:59
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EŞİ AYAKTA DURMAKTA ZORLUK ÇEKTİ

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemi tamamlanan Nuri Karakuş'un cenazesi, ailesine teslim edildi. Cenaze alınacağı sırada morga giren eşi Sakine Karakuş, gözyaşlarını tutamadı. Sakine Karakuş, cenaze, araca alındıktan sonra morgdan çıktığı sırada yürümekte zorluk yaşayınca 2 yakını tarafından kollarına girilerek çıkarıldı. Nuri Karakuş'un cansız bedeni defnedilmek üzere Sütçüler Mezarlığı'na götürüldü.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cinayet şüphelisi Mehmet Dönük ise Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne, oradan da adliyeye sevk edildi. Dönük, sağlık kontrolünden çıktığı sırada basın mensuplarının "1000 TL için değer miydi, neden öldürdünüz?" sorusuna, "Adamı öldürmedim. Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok, yanlış" karşılığını verdi.

Kaynak: DHA

Antalya Adli Tıp Kurumu, Politika, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, Otopsi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nuri Karakuş’un Cenazesi Ailesine Teslim Edildi, Cinayet Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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