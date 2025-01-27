Nürnberg’de Büyük Oyuncak Fuarı - Son Dakika
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Nürnberg’de Büyük Oyuncak Fuarı

Spielwarenmesse, 8 Ocak - 1 Şubat 2025 tarihleri arasında Nürnberg'de düzenlenecek.

27.01.2025 00:03
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(NÜRNBERG) -Dünyanın en büyük oyuncak fuarlarından biri olan Spielwarenmesse, 8 Ocak - 1 Şubat 2025 tarihleri arasında Almanya'nın Nürnberg kentinde düzenlenecek. Fuar, NürnbergMesse GmbH fuar alanında gerçekleştirilecek ve beş gün sürecek. Etkinlikte, oyuncak sektöründeki en son yenilikler, pazar bilgileri ve ilham verici trendler katılımcılarla buluşacak.

Almanya'nın Nürnberg kenti  "Spielwarenmesse" fuarına ev sahipliği yapacak. Fuar 8 Ocak - 1 Şubat 2025 tarihleri arasında NürnbergMesse GmbH fuar alanında 5 gün süreyle ziyaretçilerini bekleyecek. Fuarda oyuncak pazarının son yenilikleri meraklılarına sunulacak.

Fuar 165 bin metrekara alanda kurulacak. 68 ülkeden 2 bin 354 firmanın katılacağı fuara, 125 ülkeden 57 bin uzman ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. 400'e yakın yeni oyuncağın sergileneceği fuarda Türkiye 64 firmayla temsil edilecek. 1 Şubat 2025 tarihine kadar sürecek fuarda, son teknoloji oyuncaklardan geleneksel ahşap oyuncaklara kadar geniş yelpazeden ürünler meraklıların beğenisine sunulacak. Fuar öncesi yeni oyuncaklar ise basına tanıtılacak. Fuar alanında bilet satılmadığından fuara katılmak isteyenler, biletlerini yalnızca çevrimiçi olarak satın alabiliyor ve 16 yaşından küçükler fuara alınmıyor.

Kaynak: ANKA

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