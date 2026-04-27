Nurol Makina'nın Elektrikli Zırhlı Aracı eNMS-L SAHA 2026'da Tanıtılacak
Nurol Makina'nın Elektrikli Zırhlı Aracı eNMS-L SAHA 2026'da Tanıtılacak

27.04.2026 16:40
Nurol Makina, düşük termal iz ve sessiz çalışma özellikleriyle dikkat çeken tamamen elektrikli zırhlı aracı eNMS-L'yi SAHA 2026 fuarında sergileyecek.

Nurol Makina, SAHA 2026 fuarında NMS EWB 4x4, NMS-L 4x4, EJDER YALÇIN Ambulans ve elektrikli eNMS-L araçlarını tanıtacak. eNMS-L, NMS-L platformunu temel alan tamamen elektrikli bir zırhlı araç olup düşük termal iz ve sessiz çalışma özellikleriyle keşif ve gözetleme görevleri için uygun. Araçta içten yanmalı motor yerine tek bir elektrik motoru kullanılarak sade bir sistem mimarisi oluşturuldu. Montajı tamamlanan platform, uzun yol ve çevre testlerine hazırlanıyor; testlerin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. eNMS-L, yaklaşık 200 km menzil sunarken, 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine ve 0,9 m sudan geçiş, %70 dik eğim gibi mobilite kabiliyetlerine sahip. Araç, uzaktan komuta edilebilme özelliğiyle öncü araç olarak kullanılabilecek.

