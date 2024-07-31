Nusaybin'de çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Mor Yakup Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavgada, Tajdin K. (60), Hüseyin N. (71), Necmettin O. (62) ve Hayrettin N. (60) kesici ve delici alet ile sert cisim darbesiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Nusaybin ve Kızıltepe Devlet hastanelerine kaldırıldı.???????