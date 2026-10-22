Nusaybin'de elektrik panosundaki yangın söndürüldü, pano kullanılamaz hale geldi

Nusaybin'de elektrik panosundaki yangın söndürüldü, pano kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Nusaybin ilçesinde Nevruz Bulvarı'ndaki elektrik dağıtım panosunda çıkan yangın, elektriğin kesilmesinin ardından itfaiyece söndürüldü. Yangında pano kullanılamaz hale geldi, bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü.
8 Mart Mahallesi Nevruz Bulvarı'nda yer alan elektrik dağıtım panosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Panodaki elektriğin kesilmesinin ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında, pano kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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