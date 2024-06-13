Nusaybin'de Huzur ve Güvenlik Uygulaması Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Nusaybin'de Huzur ve Güvenlik Uygulaması Gerçekleştirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis ekipleri tarafından huzur ve güvenlik uygulaması gerçekleştirildi. İlçede 14 ayrı noktada 17 asayiş ve 5 trafik ekibi, 10 motosikletli yunus timinden oluşan 60 personel ile asayiş, huzur, güven ve trafik düzeninin sağlanması amacıyla denetimler yapıldı. Denetimlerde 1872 kişi sorgulandı, 618 araç kontrol edildi. 19 araç trafikten men edilirken, 231 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Uygulamaların ve denetimlerin bayram süresince devam edeceği belirtildi.

13.06.2024 19:09
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güvenlik uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede 14 ayrı noktada 17 asayiş ve 5 trafik ekibi, 10 motosikletli yunus timinden oluşan 60 personelin katılımıyla asayiş, huzur, güven ve trafik düzeninin sağlanması amacıyla denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 1872 kişi sorgulandı, 618 araç kontrol edildi. 19 araç trafikten men edilirken, 231 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak amacıyla, uygulamaların ve denetimlerin bayram süresince devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

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